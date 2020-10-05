МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника", — сказала Петренко.

Затраты на данные разработки превысили 2 миллиарда рублей по оценке специалистов.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности".

"Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее", — добавила Петренко.