МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Количество самозанятых в Москве начала с года выросло почти в два раза, на сегодняшний момент их почти 400 тысяч, заявил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Самозанятых стало больше. Мы наблюдали рекордные показатели по регистрации самозанятых именно в период введенных ограничений. Возможно, это связано с тем, что люди искали для себя новые форматы работы, новые режимы налогообложения. И на сегодняшний момент у нас количество самозанятых составляет почти 400 тысяч", — сказал Ефимов.

По его словам, ежемесячно прирост составляет 20-25 тысяч самозанятых.

"Динамика очень позитивная. Рост почти в два раза с начала года. Наибольшее количество самозанятых — это водители такси и грузоперевозки, но и другие сферы очень востребованы", — отметил заммэра.

Он уточнил, что объем уплаченных самозанятыми налогов за этот год составил более 700 миллионов рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 октября в 11.00 мск.