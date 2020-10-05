МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе своего визита в Москву может провести встречи с представителями ассоциаций итальянских предпринимателей в России, заявил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани.

"Министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо посетит Россию в ближайшие недели. Эта миссия призвана подчеркнуть важность отношений между Италией и Россией в этот сложный исторический период. Я не знаю в деталях повестку дня министра, но я уверен, что он встретится с представителями различных институтов итальянской экономической дипломатии, а также представителями ассоциаций итальянских предпринимателей в России", — сказал Трани.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что Ди Майо 13-14 октября посетит Москву, запланирована встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Ди Майо и Мантуров являются сопредседателями российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.