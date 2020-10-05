МЕХИКО, 5 окт /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что за прошедшие два месяца в стране восстановлены около 210 тысяч рабочих мест из миллиона, потерянных в результате пандемии COVID-19, он рассчитывает на полное восстановление занятости в течение шести месяцев.

С весны число официальных рабочих мест в Мексике сократилось почти на миллион позиций, из них 550 тысяч, согласно данным системы социального обеспечения, были потеряны в апреле.

"С августа мы начали восстанавливать рабочие места: в августе восстановлено более 90 000, в сентябре — около 120 000", — заявил Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, опубликованной в его микроблоге Twitter.

"Если мы продолжим в том же темпе, я полагаю, что через шесть месяцев у нас снова будет 20,5 миллиона рабочих мест, которые были зарегистрированы в системе социального обеспечения до пандемии", — добавил президент.

Запрет на работу большинства предприятий действовал в Мексике с конца марта. По состоянию на 31 июля в Мексиканском институте социального обеспечения IMSS, который объединяет более миллиона работодателей, было зарегистрировано 19 495 952 рабочих места, из которых 86,5% являлись постоянными. Средний размер заработной платы мексиканских работников в этом периоде составил 405,2 доллара США.