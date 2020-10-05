МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Экономическое сотрудничество России и Италии сможет вернуться на докризисный уровень, возможности для роста есть, заявил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

"Пандемия и последовавший за ней экономический кризис временно привели к сокращению торговли. Потребность и желание покупать итальянские продукты или продукты Made with Italy (концепция "Сделано с Италией", которая подразумевает локализацию производства в России с привлечением итальянских технологий — ред.) постоянно растут. Бренд "Италия" высоко ценится в России, и я уверен, что совместными усилиями можно будет вскоре вернуться на докризисный уровень", — сказал Трани.

По его словам, серьезным препятствием для развития экономического сотрудничества остаются санкции.

"Я думаю, что в нынешнем контексте говорить о санкциях — анахронизм. Этот тип ограничений продолжает наносить ущерб Италии и компаниям, работающим в России и с Россией. Италия остается пятым торговым партнером Российской Федерации, и здесь есть возможности для взаимного роста", — отметил глава торгпалаты.

"Мы движемся к глобальной концепции, глобальной, но с вниманием к местным условиям. Это позволит России стать "страной-убежищем", географически близкой к Европе и с меньшими геополитическими рисками, чем Китай", — подчеркнул бизнесмен.

Как отметил Трани, данная концепция уже продается в связи с растущим интересом европейских инвесторов, которые стремятся к более взвешенной диверсификации на восток: "Они выбирают Россию и страны СНГ из-за возможностей, которые могут предложить эти регионы".

В России работают около 500 итальянских компаний. В сфере их деловых интересов, в частности, легкая, обрабатывающая и пищевая промышленность, инновации и информационные технологии, производство строительных и отделочных материалов. Реализуются проекты по созданию с Россией совместных предприятий и локализации итальянского производства на территории РФ в рамках концепции Made with Italy ("Сделано с Италией").