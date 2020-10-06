МЕХИКО, 6 окт /ПРАЙМ/. Центральный банк Венесуэлы приветствовал решение британского апелляционного суда отменить решение Банка Англии о признании оппозиционера Хуана Гуаидо главой республики в споре о возвращении золота Банка Венесуэлы.

"Центральный банк Венесуэлы приветствует решение, принятое сегодня Апелляционным судом Англии в рамках судебного иска, поданного к Банку Англии для получения доступа к части золотых резервов Республики, которые хранятся в этом финансовом учреждении", — говорится в коммюнике Банка Венесуэлы, которое распространил МИД страны.

Апелляционный суд Англии в конце сентября провел слушания по иску Банка Венесуэлы, обжаловавшего решение Высокого суда Лондона. Последний в июле в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков весом около 31 тонны, хранящихся в Британии, признал законность "президентства" оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо и прав его "администрации" на управление этим резервом.

Центральный банк Венесуэлы выразил надежду, что расследование подтвердит аргументы официальной венесуэльской стороны и позволит восстановить законность. По заявлению ЦБ Венесуэлы, законность была нарушена из-за отказа Банка Англии выполнить инструкции Банка Венесуэлы о передаче ресурсов для гуманитарных целей, необходимых для реагирования на пандемию COVID-19 в координации с Программой развития ООН.

В январе 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к его активам за рубежом.

В СМИ появилась информация, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству Мадуро золотые слитки.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.