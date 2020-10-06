ВАШИНГТОН, 6 окт /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд сообщил в понедельник, что продлил экстренное расширение квот стран-членов на полгода — до 6 апреля.

Решение принято "на фоне срочных потребностей в балансе платежей", которые испытывают страны-члены.

В апреле доступ стран-членов к ресурсам фонда был повышен с 50% до 100%, а кумулятивный доступ — до 150% квоты. Решение изначально было принято сроком на полгода.