МВФ продлил расширение квот на полгода
ВАШИНГТОН, 6 окт /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд сообщил в понедельник, что продлил экстренное расширение квот стран-членов на полгода — до 6 апреля.
Решение принято "на фоне срочных потребностей в балансе платежей", которые испытывают страны-члены.
В апреле доступ стран-членов к ресурсам фонда был повышен с 50% до 100%, а кумулятивный доступ — до 150% квоты. Решение изначально было принято сроком на полгода.
https://1prime.ru/News/20201006/832116469.html