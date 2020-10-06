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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— На Дагестанции сойду — Владимир Васильев уступил пост главы республики генералу Меликову — Новым врио главы Дагестана в понедельник назначен экс-полпред президента на Северном Кавказе и бывший первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

— Европа хабнула газа — "Газпром" наращивает экспорт в ожидании роста цен — "Газпром" в начале октября впервые полностью использовал доступные ему мощности украинской газотранспортной системы. Сейчас компания полностью загружает все основные газопроводы в направлении Европы, стремясь воспользоваться выросшими ценами на газ и временным ослаблением конкуренции со стороны поставщиков СПГ.

— Инвестициям стелют в мягком — Преимущество в планах РЖД отдано пассажирским проектам — ОАО РЖД сверстало проект инвестпрограммы на 2020–2023 годы общим объемом около 3 триллионов рублей. Из документа следует, что строительство Северного широтного хода отложено.

— Реализация нацконнектов — Бизнес опасается выпадения России из глобального интернета — Законопроект о запрете в РФ современных протоколов шифрования сайтов равносилен отключению страны от глобального интернета, предупреждают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

— Ипотечная фронда — Банки и страховщики предложили альтернативу концепции ЦБ по защите заемщиков — Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили в ЦБ доклад о взглядах рынка на будущее ипотечного страхования. Документ резко критикует концепцию самого ЦБ о перекладывании на банки трат по страхованию рисков заемщиков.

— Doing Business внешней торговле не оценка — Минэкономики переписало госпрограмму ее развития — Правка нацпроектов в соответствии с президентским указом о национальных целях вызвала изменения и связанных с ними госпрограмм.

— Сентябрь не придал ускорения — Темпы восстановления деловой активности замедлились — Опережающие индикаторы в сентябре 2020 года указали на замедление скорости восстановления деловой активности в добывающей промышленности и в секторе услуг, в отношении же обработки единой картины не сложилось.

— Мораторий на пени в "коммуналке" увеличил неплатежи — Мониторинг ЖКХ — Задолженность населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам первого полугодия 2020 года составила 6,3% от суммы выставленных за этот период счетов. Такие данные содержит мониторинг экономической ситуации в РФ, подготовленный экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

— Фракции без конфронтации — Парламентская оппозиция обойдет острые вопросы на встрече с президентом — Руководители фракций Госдумы 6 октября проведут онлайн-встречу с президентом, чтобы обсудить в том числе итоги единого дня голосования.

— Банкир исчез за океаном — Возбуждено дело о фиктивных сделках с недвижимостью Судостроительного банка — Как стало известно "Ъ", столичная полиция объявила в розыск совладельца лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко.

— Елене Хахалевой не вернули мантию — Верховный суд РФ признал законным лишение судьи статуса — Дисциплинарная коллегия Верховного суда отказала Елене Хахалевой в восстановлении полномочий судьи Краснодарского краевого суда. В июле нынешнего года Высшая квалификационная коллегия судей России лишила ее статуса, признав, что за три года госпожа Хахалева отсутствовала на рабочем месте 128 дней.

— Прокуроры оценят взятку, не донесенную до Верховного суда — По версии следствия, подкупить правосудие собирались банкир и владелец "Тольяттиазота" — Следственный комитет закончил уголовное дело о попытке подкупа судьи Верховного суда (ВС). За 2 миллиона долларов, как рассчитывал, по версии следствия, бенефициарный владелец и руководитель ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Сергей Махлай, ВС должен был решить налоговый спор на 1 миллиард рублей в пользу его компании.

— Бывшему полковнику предъявили вышки — Экс-офицер ВКС обвиняется в растрате имущества военного ведомства — Как стало известно "Ъ", бывшему заместителю командира подмосковной войсковой части "Истра-1" воздушно-космических сил (ВКС) России Николаю Кошечкину, уже отбывающему восьмилетний срок за целый ряд преступлений, в том числе за незаконный оборот оружия и наркотики, предъявлено обвинение в особо крупной растрате, связанной с незаконной продажей деталей вышек 40В6М для зенитных ракетных комплексов С-300.

— Антивирусная Нобелевка — Американские и британский ученые получат главную научную премию за открытие гепатита С — Нобелевский комитет назвал имена первых ученых, получивших в 2020 году главную научную награду мира. Нобелевскую премию по медицине получат американские ученые Харви Олтер и Чарльз Райс, а также их британский коллега Майкл Хофтон за основополагающие исследования, благодаря которым был открыт вирус гепатита С.

— Медики просят финансовой терапии — Акции "Заплатите за COVID" могут пройти в столице — Профсоюз медработников "Действие" рассчитывает провести массовый пикет врачей в Москве 11 октября. Об этом "Ъ" сообщил глава организации Андрей Коновал, отметив, что уведомление в столичную мэрию активисты подадут сегодня.

— С каршерингом поделятся трезвостью — Пользователей сервиса ждут новые проверки — ГИБДД рассчитывает на разработку "протоколов безопасности", с помощью которых операторы каршеринга ограничат доступ водителей к автомобилям.

— Карабах обрастает миротворцами — К урегулированию конфликта готов подключиться Иран — Вторая неделя боевых действий в Нагорном Карабахе началась с признания Арменией того, что обстановка на поле боя складывается для нее не лучшим образом.

— Война в Сирии докатилась до Закавказья — У России возник новый повод для недовольства Турцией — Сирия стала частью конфликта в Нагорном Карабахе. И не только из-за сирийских наемников, которых, по данным из разных источников, перебрасывает туда Анкара.

— Европейскому бизнесу объяснили по-русски — Иностранные инвесторы попросили у Сергея Лаврова подарков к Рождеству — Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник провел встречу в узком составе с работающими в России представителями европейского бизнеса. В политическом плане, напомнил министр, о российско-европейских отношениях ничего хорошего сказать нельзя.

— Интернет вещей не успевает обрусеть — Участники рынка просят еще год на импортозамещение — Ассоциация интернета вещей (АИВ) попросила Минцифры отложить на год, до конца 2021 года, переход этой технологии на отечественные базовые станции связи.

— "Газель" попала под пресс — Группа ГАЗ осталась без запчастей к шведскому оборудованию — Группа ГАЗ из-за санкций США теряет важного поставщика. Шведская Quintus Technologies AB не предоставила детали для пресса гидроэластичной штамповки.

— Портфель не наполняется — Корпоративное кредитование ждет второй волны COVID-19 — Прогнозы аналитиков по корпоративному кредитованию в РФ ухудшаются. В Национальном рейтинговом агентстве считают, что рост портфеля по итогам года не превысит 5%.

— Банки заняли у граждан — Инвестиционные облигации поддержали долговой рынок — В сентябре корпоративные заемщики не спешили выходить на рынок публичного внутреннего долга. За месяц компании привлекли чуть более 170 миллиардов рублей, из которых две трети пришлось на одного эмитента.

— Глава Юникредит-банка дорос до заместителя — Он переходит на работу в ЦБ — В понедельник стало известно, что предправления Юникредит-банка Михаил Алексеев переходит в ЦБ курировать департамент наличного денежного обращения. По словам собеседников "Ъ", в банке до сих пор не искали замену Михаилу Алексееву.

— Коронавирус в розницу — Кредитование граждан стало неприбыльным для банков — Последний из крупных розничных банков, "Ренессанс Кредит", отчитался о получении более 700 миллионов рублей убытков по итогам первого полугодия 2020 года по МСФО. Необходимость формировать масштабные резервы на фоне ухудшения кредитного портфеля привела к потерям большинство банков этого сектора.

— Фондам укорачивают инвестиции — ЦБ счел вложения НПФ в длинные облигации рискованными — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), и так не стремящиеся вкладываться в длинные долговые бумаги, получили еще один аргумент оставаться в коротких облигациях.

— Норвегия устала добывать нефть — Забастовки на месторождениях остановили 8% добычи в стране — Очередная забастовка сотрудников шельфовых платформ в Норвегии привела к остановке шести месторождений, на которых добывается около 8% углеводородов в стране.

— Стеклотара не хочет в утиль — Производители упаковки отказываются от ответственности за отходы — Обсуждаемые под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко планы обязать производителей упаковки полностью ее утилизировать вызвали протест производителей стеклянной тары.

— Осень встретят по одежке — Ритейлеры готовятся ко второй волне пандемии — На фоне информации о второй волне пандемии в России и в мире потребители пытаются экономить и отказываются от покупки одежды и обуви. В среднем по России у ритейлеров, продающих эти товары, выручка в сентябре сократилась на 5–17%.

— Twitter вызвал приставов — Американская компания снова пошла в российский суд — Сервис Twitter решил судиться с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) из-за взыскания с компании штрафа в 4 миллиона рублей. В отличие от Facebook, которая просто игнорирует взыскания за неправильное хранение персональных данных россиян, Twitter оспаривает каждый шаг властей.

— Рестораторы заглянули на капсулу кофе — Сети ищут сбыт в интернете — На фоне сокращения трафика посетителей рестораторы пытаются найти альтернативные каналы сбыта своей продукции. Так, сразу две сети — "Шоколадница" и "Правда Кофе" — начинают продавать кофе под своими брендами на российских маркетплейсах.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G — На эти цели планируется потратить 21,4 миллиарда рублей до 2024 года — Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G. На эти цели планируется потратить 21,4 миллиарда рублей до 2024 года.

— Армения и Азербайджан выдвигают взаимонеприемлемые условия для перемирия — Но работа над ним, по всей видимости, ведется — Стороны начавшегося 27 сентября армяно-азербайджанского конфликта выдвигают взаимонеприемлемые условия для его прекращения.

— Главой Дагестана вместо Владимира Васильева стал Сергей Меликов — Васильев выполнил задачу, связанную с антикоррупционной кампанией в регионе, говорят эксперты — Глава Дагестана Владимир Васильев подал в отставку. Владимир Путин назначил врио главы региона бывшего полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Сергея Меликова. Васильева президент назначил своим советником.

— Минэкономразвития обновляет правила САРов под запросы компаний — Возможности резидентов "российских офшоров" существенно расширятся — Правительство подготовило пакет поправок в законодательство о деятельности специальных административных районов (САРов). По больше части они направлены на упрощение въезда компаний в САРы.

— Минфин и ЦБ будут продавать валюту на 11 миллиардов рублей в день — Если этого не хватит, правительство усилит давление на экспортеров, считают эксперты — Минфин и Банк России поддержат рубль путем увеличения интервенций на валютном рынке. Ежедневно оба ведомства в сумме будут продавать валюту на 11 миллиардов рублей (примерно 140 миллионов долларов по текущему курсу): Минфин с 7 октября по 6 ноября – на 5,7 миллиарда рублей, ЦБ уже (с 1 октября) продает примерно на 5,3 миллиарда рублей.

— В России появился рейтинг ипотечных банков — Исследование позволяет увидеть полную картину рынка ипотеки в стране — Аналитический центр Дом.РФ и агентство Frank RG разработали рейтинг ипотечных банков, который должен стать ежемесячным. По замыслу авторов исследования, аналогов которому пока нет на рынке, даст представление о реальных ставках в разрезе отдельных сегментов ипотечного рынка, об объемах выдачи ипотеки, а также о динамике заявок населения на выдачу ипотечных кредитов.

— "Норникель" хочет снизить плату за разлив дизтоплива — Шансы компании на снижение финальной суммы ущерба высоки, считают эксперты — "Дочка" "Норникеля" – Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) – представила в Арбитражный суд Красноярского края свою оценку ущерба окружающей среде в результате разлива топлива в мае 2020 года, сообщила компания 5 октября.

— Индекс NASDAQ 100 рекордно рухнул в сентябре — Но аналитики банка UBS предрекают рост индекса весной 2021 года — Американский фондовый индекс NASDAQ 100, в который входят 100 крупнейших технологических компаний, представленных на нью-йоркской бирже NASDAQ, в сентябре потерял 5,7% – это самое сильное падение c марта этого года, когда индекс упал на 7,7%.

— У пятизвездочной гостиницы Astrum в Щелкове меняется владелец — Тверской депутат переделает ее в многофункциональный центр — Бизнесмен Александр Жуков стал победителем торгов по продаже имущества ООО "Отель", следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

— OneWeb останется в России — Сообщение о выходе OneWeb из СП с российской компанией "Гонец" не подтвердилось — Британское издание The Daily Telegraph утром 5 октября со ссылкой на заявление OneWeb сообщило о решении этого оператора спутниковой связи выйти из совместного предприятия с российской компанией "Гонец".

— Американский стартап в области электрификации грузовиков Hyliion провел IPO — Инвесторы благосклонно отнеслись к компании, которая не обещает много и сразу — Компания Hyliion провела первичное размещение акций через сделку со специализированной компанией для поглощений (special purpose acquisition company, SPAC) Tortoise Acquisition.

— Чему учит здание школы — Архитектура как фактор успешного образования — К началу этого учебного года в поселке Коммунарка новой Москвы открылась школа-гигант. Здание площадью 24 тысячи квадратных метров, способное вместить 1100 учеников, стало 18-м корпусом школы № 2070. Теперь это самая большая государственная школа в России.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Следы в океане — Ирина Яровая: Причины загрязнения установим публично — Более 140 килограммов образцов водорослей, микроорганизмов, грунта и воды из глубин Авачинского залива на Камчатке привезли в Москву для исследования.

— По школьному тарифу — Родители стали нанимать репетиторов уже в первом классе — Каждый четвертый российский родитель нанимает ребенку репетитора. По оценкам экспертов, рынок частных уроков в России уже давно превысил 100 миллиардов рублей в год.

— Техосмотр под запись — Покупка диагностических карт отменяется — МВД разрабатывает новую единую автоматизированную систему техосмотра — ЕАИСТО. Она уже в высокой степени готовности. Ожидается, что с 1 марта, когда вступят в силу основные изменения в техосмотре, диагностические карты будут оформляться только через эту систему.

— Черный "квадрат" — Следственный комитет проверил дела обманутых дольщиков — Неожиданный вывод сделал Следственный комитет, когда собрал вместе свои расследования уголовных дел про так называемых обманутых дольщиков. Таких дел десятки в каждом регионе страны и за не построенными домами — тысячи граждан, чьи права на достойную жизнь в своей квартире нарушены.

— Больше не нальют — Рюмочная выплатит компенсацию жительнице дома за ночной шум — В Мурманске суд взыскал с владельцев бывшей рюмочной компенсацию морального вреда в пользу жительницы дома за ночной шум. Предприниматели должны выплатить побеспокоенной ими женщине 15 тысяч рублей.

— Кавказ под защитой — Владимир Путин принял отставку руководителя Дагестана и назначил врио главы — Глава Дагестана Владимир Васильев покинул свой пост. Президент принял его отставку и назначил своим советником. Временным руководителем региона стал сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

— Акценты для казны — В Совете Федерации обсудили, как улучшить новый бюджет — Глава Минфина Антон Силуанов представил на парламентских слушаниях в Совфеде проект нового бюджета на следующие три года. Как заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, правительству, несмотря на сложности в экономике, удалось найти деньги на самые важные цели, включая поддержку регионов.

— Отложенный спрос — Аттестация производств по безопасности откладывается еще на девять месяцев — Промышленные предприятия могут получить отсрочку по обязательной аттестации в области промышленной безопасности до 1 июля 2021 года, сообщили "РГ" в Ростехнадзоре. Введенный ранее из-за пандемии мораторий на обязательную аттестацию закончился 1 октября.

— Теплый прием — На эксперимент по модернизации ЖКХ выделено более миллиарда рублей — Замена труб отопления, водопровода и канализации, реконструкция котельных, коллекторов, насосных станций и другие мероприятия будут проведены в городах — участниках эксперимента по модернизации ЖКХ, запущенного минстроем.

— Грант для бизнеса — Михаил Мишустин уточнил меры поддержки предпринимателей — Кабинет министров продолжает совершенствовать меры поддержки экономики в целом и отдельных ее отраслей. Новые решения коснулись малого и среднего бизнеса, а также аграриев.

— Баррель болеет за Трампа — Почему здоровье президента США важно для нефтяных цен — Обвал рынков после новостей о положительном тесте на COVID-19 президента США Дональда Трампа был ожидаем так же, как и их быстрое восстановление на информации о постепенном выздоровлении хозяина Белого дома.

— "Спутник" к запуску готов — Массовое производство вакцины от коронавируса начнется через месяц — Масштабный ввод в гражданский оборот российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в конце октября — начале ноября, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии онкологического центра в Оренбурге.

— Провалов не потерпим — При реализации нацпроектов в Сибири выявили три тысячи нарушений — Реализация национальных проектов стала центральной темой обсуждения на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в Новосибирске. По данным секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в Сибирском федеральном округе только в 2020 году благодаря работе надзорных органов удалось не допустить бесцельных трат и хищений из бюджета на 13,8 миллиарда рублей.

— Справки доставят по адресу — Заочное установление инвалидности продлят до марта 2021 года — Установить инвалидность дистанционно можно будет до конца зимы. С предложением о продлении временного порядка проведения медико-социальной экспертизы выступил Минтруд. Такая возможность действовала с начала пандемии и до 30 сентября.

— Охота на асфальте — Поймана банда мошенников, совершавших автоподставы — Группа аферистов для реализации криминальной схемы выбирала участки дороги, не оборудованные камерами видеонаблюдения. Они целенаправленно подыскивали водителей пожилого возраста, после чего инсценировали ДТП с их участием.

— С чистого экрана — В России могут запретить предустановку неудаляемых приложений — В Европейском союзе готовятся запретить установку неудаляемых приложений. В России такие меры тоже планируются, рассказали в Федеральной антимонопольной службе.

— В суточной доступности — "Удаленка" расширила городские границы — Пандемия привела к увеличению размера городских агломераций. Эту тенденцию отметила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко на "круглом столе" о влиянии на населенные пункты перехода жителей на удаленную работу.

— Все под контролем, кэп — Граждане смогут отследить свои электронные подписи онлайн — Граждане смогут отслеживать сведения о выданных им электронных подписях в личном кабинете на портале госуслуг, сообщило в понедельник минцифры. Речь идет о квалифицированных электронных подписях (КЭП), с помощью которых можно совершать сделки и подписывать различные документы.

— Стратег отстрелялся — Ту-95МС поразил цели крылатыми ракетами — Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, прозванный на Западе Bear — медведь, вновь подтвердил свою высокую боевую эффективность. В ходе плановых полетов его экипаж успешно поразил крытыми ракетами мишени на полигоне Пембой в Коми.

— Проверят без суда — Судьям в отставке разрешили работать в антикоррупционных отделах — Комиссия Совета судей России по этике признала вполне допустимой работу экс-судьи в антикоррупционных подразделениях региональных властей. Речь о сугубо чиновничьей должности, на которой необходимо следить за соблюдением антикоррупционных правил другими чиновниками.

— Надежда для печени — За открытие вируса гепатита С присудили Нобелевскую премию — Харви Альер, Чарльз Райс (оба — США) и Майкл Хогтон из Великобритании объявлены лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2020 году за исследования в области гепатита С.

— Лампас — казачий — Казакам предложат охранять общественный порядок на платной основе — Казаков смогут привлекать к охране общественного порядка на платной основе. Скорее всего, будут заключаться договоры местных администраций с частными охранными организациями, в которые входят казаки.

— Правда против сумятицы — Инфодемия не легче пандемии, считают в Латинской Америке — ВОЗ объявила угрозой всему миру, наряду с пандемией, инфодемию — информационную эпидемию, избыток фейкньюс о ковиде. Хуже всего ситуация с этим в Латинской Америке — люди отказывались ехать в больницу или носить маски из-да ложных новостей.

— Врачи "Шарите" ядов не нашли — Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом расследование Запада по делу Навального — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом проводимое Западом расследование инцидента с блогером Навальным.

— Вирус съедает бюджет — Франция столкнулась с резким ростом госдолга — Глава Счетной палаты Франции Пьер Московиси заявил о том, что госдолг Пятой республики превысил рекордную отметку в истории в 2,7 триллиона евро, достигнув показателя в 114 процентов от национального ВВП.

— Пекин уповает на солнце — Китай перейдет на "зеленую" энергетику — В ходе видеовыступления на Генассамблее ООН председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что к 2060 году Китай планирует стать "углеродно-нейтральным", то есть все выбросы углекислого газа должны быть к тому времени нейтрализованы очистными сооружениями либо компенсированы, например, посадкой деревьев.

— Трамп от медиков ушел — Проходящий лечение от COVID-19 президент США Дональд Трамп внезапно покинул расположенный в пригородах Вашингтона Национальный военный медцентр имени Уолтера Рида для того, чтобы лично поприветствовать своих сторонников — Они начали собираться под стенами медицинского заведения, как только стало известно о диагнозе главы Белого дома.

— Россия, Франция и США готовят новое заявление — Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь повторил условия, на которых возможно заключение перемирия в Нагорном Карабахе — По его словам, армянская сторона должна отвести свои силы, предварительно предоставив график полного отвода войск из Нагорного Карабаха.

— Курс Киргизии не изменится — ЦИК Киргизии подвел предварительные итоги выборов в парламент — Из 16 партий, участвовавших в гонке, победителями признаны четыре. Две из них пришли к финишу с большим отрывом от конкурентов. Миссии иностранных наблюдателей подтвердили, что парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с международными стандартами.

— Знакомый почерк?— Житель Германии в военной форме напал на студента возле синагоги — Спустя год после стрельбы возле синагоги в немецком городе Халле Германию потрясла очередная громкая атака. На этот раз фанатик-одиночка напал со складной лопатой на исповедующего иудаизм студента у входа в одну из синагог Гамбурга.

— Не уходи, спроси у шефа — Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул — Очень важный для многих работающих граждан спор изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Работник судился с работодателем за увольнение. Ситуация оказалась весьма распространенная — сотрудника, точнее, сотрудницу, начальство уволило за прогул.

— Наган с подвохом — Суды начали чаще оправдывать при рассмотрении дел о хранении оружия — Неожиданные вести из судебных залов: там стали выносить оправдательные приговоры по делам о хранении оружия, если арсенал не был серьезным, а вина владельца далеко не очевидна.

— Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей — Сегодня в столице открылись два резервных госпиталя для лечения коронавируса, развернутых в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское".

— Молот и свеж — У москвичей входит в моду подписка на кофе — Сразу несколько торговых сетей в Москве предложили покупателям новый сервис: подписку на кофе. Так поклонники американо и капучино получают возможность сэкономить, а владельцы заведений обретают постоянных клиентов.

— По горам и под землей — Уникальный туристический маршрут появился в Сибири — Открылся новый туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири", разработанный томскими географами по 10 городам СФО. Первый путешественник отправился по нему на велосипеде.

— Прорвались в нейросети — Завершился полуфинал конкурса цифровой экономики — На острове Русский завершился полуфинал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

— Испытания прошел — Ледокол "Арктика" покорил Северный полюс — Атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 достиг Северного полюса. Тем самым в ходе проводимых испытаний судно выполнило "программу максимум", достигнув самой северной точки планеты, сообщили в пресс-службе службе завода.

— Опасайтесь пепла — В октябре Дальний Восток в зоне особого риска ЧС — Сразу два ведомства — МЧС России и Федеральная Авиалесоохрана — предупреждают об угрозах природного характера в октябре. В зоне повышенного риска по всем возможным угрозам — Дальний Восток.

— Ракова: В Москве утвердили новый подход к лечению ковида в стационарах — В Москве утвержден единый подход к лечению коронавируса в стационарных условиях — Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Спрашивает мама — Что делать родителям, когда школа на каникулах — У столичных и подмосковных школьников начались длинные каникулы — две недели вместо одной. В регионах ситуация разная: школы сами определяют, как они будут учиться. Так власти намерены снизить распространение коронавируса.

— Код доступа — Для юных айтишников в стране откроются 340 "IT-кубов" — Кодить на Python и Java? Создавать свои мобильные приложения и игры? Использовать нейросети для "прокачки" компьютерного зрения? Всему этому и не только школьники могут научиться в центрах "IT-куб", которые создаются в рамках нацпроекта "Образование".

— Прогноз работы — Министерство просвещения запускает программу профобучения безработных — Министерство просвещения РФ совместно с регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" запускает проект по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования для тех, кто потерял работу из-за коронавируса и сейчас ищет новое место.

— Научный бой — Российские студенты победили на турнире физиков — На Международном турнире физиков (IPT) российская команда, состоявшая целиком из студентов Московского физтеха, обошла "коллег" из десяти стран и заняла первое место. В прошлый раз Россия одержала победу на IPT в 2012 году.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Во Франции хотят запретить держать диких животных в цирках и дельфинариях — Министерство экологического развития Франции предложило запретить содержать диких животных в передвижных цирках и дельфинариях на законодательном уровне — Об этом сообщает CBS News.

— Чисто разумное признание: число банкротств выросло за год на 64,9% — В сентябре зафиксирован рекорд — C начала года количество банкротств физлиц выросло почти на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных единого реестра "Федресурс", с которыми ознакомились "Известия".

— Зенитное положение: военные объединили системы ПВО в единый контур — На учениях "Кавказ-2020" части противовоздушной обороны Сухопутных войск, ВКС и флота работали вместе — Российских зенитчиков свели в единый контур. На учениях "Кавказ-2020" впервые опробовали новую систему управления противовоздушной обороной, объединяющую комплексы всех трех видов войск: Воздушно-космических, Сухопутных и Военно-морского флота, рассказали "Известиям" источники в министерстве обороны.

— В онлайн-нажиме: как пандемия изменит образование в РФ — Используя новый опыт и компетенции российская школа должна будет сделать новый шаг в развитии, уверен президент — Опыт дистанционного обучения важно использовать для совершенствования российской системы образования — к такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты, комментируя встречу Владимира Путина с учителями и студентами педагогических вузов.

— Разрешите найти: "Цифровой профиль" расширят для расчета ставок по кредиту — Пока это эксперимент, но в 2021 году все банки смогут брать информацию из общей базы — Центробанк признал успешным пилотный проект по заполнению кредитных анкет с помощью данных из Госуслуг: эксперимент планируется продлить до конца 2021 года, заявили "Известиям" в регуляторе.

— Без бумажки: оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайне — Нововведение может вступить в силу уже в январе 2022 года — Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение (с некоторыми замечаниями) в Минфине: ведомство подготовило проект отзыва правительства.

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РБК daily

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