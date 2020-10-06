МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Бразилии в текущем году на 5,8%, хотя в июне ожидалось сокращение на 9,1%, следует из доклада фонда по Бразилии.

В то же время прогноз по экономике страны на 2021 год ухудшен — до роста на 2,8% с повышения на 3,6%, которые фонд ожидал летом.

"В целом экономическая активность снизилась на 7% в первой половине 2020 года, что является самым сильным спадом за 30 лет", — добавляет фонд и объясняет сложившуюся ситуацию пандемией коронавируса, которая лишила многих бразильцев работы и привела к временному закрытию ключевых секторов экономики.

МВФ ожидает, что личное потребление в Бразилии лишь незначительно восстановится во второй половине 2020 года и будет медленно расти в течение 2021 года из-за сохраняющихся последствий кризиса в области здравоохранения и сокращения бюджетной поддержки.

Фонд также отмечает наличие серьезных рисков для экономики Бразилии. "Они могут включать в себя вторую волну пандемии, долговременные последствия от затяжной рецессии и уязвимость перед шоками, связанными с доверием, с учетом высокого государственного долга Бразилии", — поясняют эксперты МВФ. Фонд прогнозирует, что госдолг страны вырастет примерно до 100% ВВП в 2020 году и останется высоким в среднесрочной перспективе.

С начала пандемии коронавируса в мире в марте общее число выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом достигло 4 927 235, количество летальных исходов составляет 146 675.