МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник растет в среднем на 1% на фоне новостей из США о возвращении президента США Дональда Трампа в Белый дом из больницы после трехдневной госпитализации из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.29 мск биткоин дорожал на 1,18% — до 10 760 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,69% — до 10 760 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,1% рынка.

"Биткоин уверенно сдержал свои позиции и демонстрирует позитивную динамику. Новость о заражении COVID-19 президента США все же не стала массовой причиной ликвидации позиций. Все инвесторы следят за развитием ситуации, но по всей видимости все стараются избежать паники на рынке", — прокомментировал РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

"Вчера биткоин прибавил 1% закрывшись на 10 790 долларов. Цена остается выше уровней поддержки 10 100-10 500 долларов, продолжается консолидация. В данном случае имеет смысл покупать на поддержке и продавать, если цена достигнет 11 100 долларов. Если же цены выйдут из диапазона, вероятно ускорение движения", — добавил независимый эксперт Мансур Гусейнов.