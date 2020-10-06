МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615 — до 1 237 504, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 615 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3282 (28,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 1 237 504 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,9%.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 4082, Санкт-Петербурге — 411, Подмосковье — 347, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 4082, 2. Санкт-Петербург 411, 3. Московская область 347", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Карелии и Татарстане — по 25, а также Чечне — пять.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил журналистам, что за сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО

За сутки 6 252 человека в России выписаны после COVID-19, за все время — 988 576.

Число смертей пациентов с COVID-19 выросло на 188, за сутки до 21 663