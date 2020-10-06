МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее, число заболевших увеличивается. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. 
"Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается", — сообщил мэр.