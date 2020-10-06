МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в августе вырос на 3,7 миллиарда долларов, или на 5,9% по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 67,1 миллиарда доллара, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерство торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 66,1 миллиарда долларов. Значение за июль было пересмотрено до 63,37 миллиарда с первоначальных 63,6 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в августе вырос на 2,2%, или на 3,6 миллиарда долларов, по сравнению с июлем, до 171,9 миллиарда долларов, а импорт за тот же месяц составил 239 миллиарда долларов, поднявшись на 7,4 миллиарда в месячном выражении (на 3,2%).

Дефицит внешней торговли товарами США в августе вырос по отношению к июлю на 3 миллиарда долларов, до 83,9 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 0,7 миллиарда долларов — до 16,8 миллиарда.