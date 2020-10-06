МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 7 октября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Также будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 30 миллиардов рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

С начала года Минфин разместил на аукционах облигации федерального займа на 2,844 триллиона рублей, план на четвертый квартал — разместить ОФЗ еще на 2 триллиона рублей.