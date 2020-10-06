МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ущерб по делу братьев Ананьевых составил 87,2 миллиарда рублей, которые за несколько часов были выведены из России на Кипр и затем отмыты, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций", — сказала Петренко.