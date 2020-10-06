МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

"Ему (президенту – ред.) докладывают о тех результатах анализов, которые брались там, в океане, в прибрежной полосе, это то, о чем говорил и министр, и там в регионе говорили тоже, на Камчатке. Ситуация действительно волнует, вы знаете, что экология – это один из приоритетов. Есть четкая установка, выяснить, что там произошло. Будем ожидать, что до конца этой недели что-то прояснится. Ну, очевидно, что требуется несколько дней для того, чтобы заборы проб воды и так далее взять, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", — отметил Песков.

Он добавил, что для выяснения причин инцидента задействовано достаточно ресурсов и нужно дождаться, когда появится выверенная информация.