МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Росстат в сентябре зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,1% впервые с сентября прошлого года, когда показатель составил 0,2%, годовая инфляция ускорилась по сравнению с итогами августа до 3,67%, следует из сообщения статистического ведомства.

Росстат впервые опубликовал данные месячной инфляции в годовом выражении с точностью до сотых процента. Как пояснили РИА Новости в ведомстве, теперь статистическая служба на постоянной основе будет публиковать данные месячной инфляции в годовом выражении с точностью до сотых процента. В августе инфляция в РФ в годовом выражении составила 3,6% (без уточнения до сотых долей), в месячном — сложилась на нулевом уровне.

"В сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года индекс потребительских цен составил 99,9%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,9%", — говорится в сообщении. С учетом сотых долей дефляция в сентябре текущего года составила в месячном выражении 0,07%, инфляция с начала года — 2,88%.

В 27 субъектах РФ потребительские товары и услуги подешевели на 0,2% и более. В наибольшей степени, в Забайкальском крае — на 0,6%. Основная причина — снижение цен на услуги пассажирского транспорта. Вместе с тем в 12 субъектах РФ наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметный в Кемеровской области — 0,7%, в связи с ростом цен на коммунальные услуги.

В Москве цены снизились за месяц на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2% (с начала года рост цен составил 2,5% и 2,7% соответственно).

Цены на продовольственные товары в сентябре 2020 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 3,05%, по сравнению с сентябрем 2019 года — на 4,37%.

Без учета плодоовощной продукции продукты подорожали в сентябре на 0,3% к августу текущего года, по сравнению с декабрем 2019 года цены выросли на 3,12%, а к сентябрю прошлого года — на 3,8%.

Сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло — на 2,63%, а по сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно, следует из материалов Росстата.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,56% (в годовом выражении — на 3,78%, к декабрю — на 3,07%). Цены на алкогольные напитки в сентябре повысились на 0,08% по сравнению с августом, к сентябрю 2019 года они увеличились на 2,64%, к декабрю прошлого года — на 2,57%.