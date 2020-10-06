МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что при обсуждении бюджета в Госдуме будет найден необходимый баланс, потому что нельзя допускать никаких ошибок в расчетах.

"Я надеюсь, что в ходе работы над бюджетом депутаты государственной думы, привлекая, как я уже сказал, своих экспертов, а у каждого, я знаю, есть свои экспертные группы, смогут найти баланс…", — сказал Путин во время встречи с главами думских фракций.

"Что касается либерального финансового курса правительства. Это спорный вопрос, надо поговорить об этом. Я сейчас несколько слов еще скажу. Это не совсем так", — отреагировал Путин.

Он напомнил, что в условиях пандемии коронавируса было принято много мер, для того чтобы поддержать граждан и экономику, в том числе малый и средний бизнес, крупные предприятия в ведущих отраслях экономики России. Президент отметил, что это стало возможно благодаря резервам и в результате проведения устойчивой макроэкономической политики.

"Это все не упало с неба. Эта политика была рассчитана на то, чтобы встретить любые неожиданности самостоятельно, опираясь на собственные силы", — добавил Путин.

Говоря об уровне госдолга, Путин рассказал, что все время находится в дискуссии с правительством и финансово-экономическим блоком по этому вопросу. "И здесь нам, конечно, нужно понимать, что в данный момент времени для нас выгоднее — заимствовать, или расходовать резервы, или выпускать инфраструктурные облигации и привлекать средства для инвесторов для реализации крупных проектов, или пойти на снижение макроэкономических требований, увеличивая дефицит бюджета? Это очень тонкие параметры, каждый из которых нужно внимательно просчитывать, и не допускать здесь ошибок", — сказал Путин.