С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт /ПРАЙМ/. Власти Санкт-Петербурга по итогам этого года рассчитывают на восстановление промышленности города до уровня 2019 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил сегодня с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым развитие городской промышленности.

"По итогам года рассчитываем на восстановление промышленности города до уровня 2019 года, однако многое будет зависеть от эпидемической ситуации", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, несмотря на пандемию и общее снижение экономических показателей ряд промышленных направлений показал рост. Так, производство пищевых продуктов выросло на 4,7%, лекарственных средств и материалов – на 35,4%, химические производства показали рост на 13,8%.

Он также рассказал, что предприятия города в условиях пандемии переориентировали производства на выпуск необходимой продукции. Практически с нуля создано производство медицинских масок и налажен выпуск антисептиков.

По словам Беглова, инвесторы также не теряют интерес к Петербургу. В частности, компания Hyundai не только не останавливала работу своего предприятия, но и заложила новый завод по производству двигателей.

Губернатор отметил, что уже сейчас планируются пути восстановления и дальнейшего развития промышленных предприятий города.