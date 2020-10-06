С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт /ПРАЙМ/. Эпидемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на экономику Санкт-Петербурга, однако масштабного падения не произошло, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопросы развития экономики северной столицы.

По словам губернатора, эпидемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на экономику Петербурга. Больше всего из-за ограничительных мер пострадали потребительский сектор, сфера туризма, учреждения культуры.

Беглов рассказал, что в городе принято два пакета мер поддержки бизнеса, общий объем которых превысил 18 миллиардов рублей.

"Мы поставили во главу угла спасение жизни людей. Поэтому пришлось ввести в городе серьезные ограничительные меры. Но практически сразу же начали разрабатывать меры поддержки бизнеса, которые многим предприятиям помогли остаться на плаву и сохранить коллектив. Масштабного падения экономики мы не допустили. Уже началось ее восстановление, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы", — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что главная задача в настоящее время — создать условия для скорейшего восстановления экономики Петербурга.