ВАШИНГТОН, 7 окт /ПРАЙМ/. Крупные американские компании Amazon, Apple, Facebook и Google прибегали к неконкурентным методам для укрепления своих позиций, к такому выводу пришли члены антипонопольного подкомитета палаты представителей США по итогам своего расследования.

Отчет объемом около 450 страниц по итогам 15 месяцев расследования был обнародован в среду на сайте комитета сената по судебным вопросам.

"Наше расследование не оставляет сомнений, что есть очевидная и веская потребность в том, чтобы конгресс и антимонопольные ведомства предприняли действие, которое восстановит конкуренцию, улучшит инновации и убережет нашу демократию", — говорится в совместном заявлении главы комитета Джеррольда Надлера и председателя антимонопольного подкомитета Дэвида Сисиллина.

По мнению парламентариев, Facebook приобретал потенциальных конкурентов, а Google навязывал свою технологию сайтам, чтобы укрепить свои позиции в поиске и рекламе. Amazon и Apple пользовались положением монополистов для защиты своих интересов, говорится в докладе.

В этой связи законодатели предлагают изменить бизнес-процессы, чтобы эти платформы не работали в тех же сферах, где и зависящие от них бизнесы, запретить платформам давать себе преференции, выработать стандарт, запрещающий стратегические поглощения во вред конкуренции и ряд других мер.