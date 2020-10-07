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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Киргизию занесло на перевороте — В Киргизии за сутки произошел стремительный слом всей политической системы. После всего одной ночи протестов, в которых приняли участие несколько тысяч человек, ЦИК республики отменил результаты воскресных парламентских выборов.

— Выбирали золото — Волнения после состоявшихся 4 октября парламентских выборов в Киргизии перешли в ряде случаев в нападения на промышленные объекты, в основном крупные месторождения. Их операторы, в том числе подконтрольный Мусе Бажаеву "Альянс Алтын", сообщают о хищениях денег и ресурсов, а также поджогах.

— У Карабаха длинные муки — Международное сообщество, ранее лишь призывавшее стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров, переходит от слов к конкретным шагам. Особое давление оказывается на Турцию, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган провозгласил целью положить конец "оккупации азербайджанских земель".

— Погодите помогать — Всемирный банк (ВБ) в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия (МСП) указывает на риски долговой политики РФ по наращиванию госзаймов для финансирования дефицита бюджета — и, в частности, ради поддержки малого бизнеса. Опасения аналитиков ВБ связаны с финансовыми ограничениями для такой поддержки в долгосрочной перспективе.

— Цифровизация дошла до конца — Минздрав совместно с Минюстом и Минцифрой запустит пилотный проект по переводу медицинских свидетельств о смерти в электронный вид. Ведомству также поручено до конца 2021 года создать федеральный реестр учета этих документов и обеспечить передачу данных о них в систему электронных загсов и Росстату.

— Поддержки много не бывает — Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь призвал Конгресс США и Белый дом договориться о параметрах нового пакета фискальных мер поддержки экономики, нацеленных на стимулирование ее восстановления, темпы которого в августе и сентябре ослабли по сравнению с маем-июнем.

— На шесте или под шестом — 6 октября президент России Владимир Путин провел заседание Совета по физкультуре и спорту, обсудил госстратегию развития и того и другого до 2030 года, согласился с ней и впервые раскритиковал правительство.

— У Майкла Калви появился повод к оправданию — Как стало известно "Ъ", фигуранты дела о хищении средств банка "Восточный" на сумму 2,5 млрд руб. во главе с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви приступили к подписанию протоколов об окончании ознакомления с материалами следствия. Предполагается, что эта процедура может завершиться к концу недели, после чего дело направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

— У экскорт-модели изучили личность — В среду Мосгорсуд рассмотрит ходатайство МВД о продлении ареста владельцу группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову. Расследование инкриминируемых ему эпизодов мошенничества и растраты давно закончено, а оставить предпринимателя за решеткой следствие хочет за организацию предполагаемых нападений на экскорт-модель Юлию Мильштейн.

— Деньги Росимущества разложили по полкам — Как стало известно "Ъ", четыре года колонии получил бизнесмен Андрей Южаков, организатор крупной обнальной площадки. По версии следствия, ее услугами помимо прочих пользовалась и организованная группа во главе с бывшим заместителем главы Росимущества Еленой Паткиной, похитившая со счетов своего ведомства более 154 млн руб. Судебный процесс над чиновницей и ее четырьмя предполагаемыми сообщниками проходит сейчас в Мещанском райсуде Москвы.

— В черных дырах стало чуточку светлей — Теоретические работы по образованию черных дыр и практические наблюдения, доказывающие существование этой области в центре Млечного пути, принесли Нобелевскую премию по физике британскому математику Роджеру Пенроузу, немецкому астрофизику Рейнхарду Генцелю и американскому астроному Андреа Гез.

— Из соцсетей с любовью — Созданная президентом организация "Россия — страна возможностей" запускает проект по обучению всех желающих основам блогерства. Организаторы утверждают, что политизировать этот проект не планируется, а блогеров будут учить в том числе и борьбе с фейками. Бюджет проекта находится в стадии формирования, а блогеры-наставники участвуют в нем как "по дружбе", так и на коммерческой основе. Эксперты считают, что Кремль хочет воспитать собственных "инфлюенсеров" в интернет-пространстве.

— Встреча на завышенном уровне — Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии, ранее заявившая о своей победе на выборах, продолжает демонстрировать выдающиеся успехи на дипломатическом поприще. Во вторник, встретившись в Берлине с Ангелой Меркель, она попросила канцлера ФРГ о финансовой поддержке и посредничестве в возможных переговорах с официальным Минском.

— Фонды ослабели от рубля — Впервые за полгода управляющие компании зафиксировали снижение спроса инвесторов на розничные фонды. В сентябре в открытые ПИФы они привлекли 15,7 млрд руб., что на 3,6 млрд руб. меньше результата августа. Пайщики резко сократили спрос на рисковые фонды акций. В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и ослабления рубля частные инвесторы увеличивали долю вложения в фонды облигаций, а также в ПИФы, инвестирующие в иностранные активы.

— Симферопольская ТЭЦ сливает воду — Правительство поддержало модернизацию Симферопольской ТЭЦ ради экономии воды в городе. Речь идет о строительстве водовода за 500 млн руб. от реки Салгир. Но в "КрымТЭЦ" настаивают на полной реконструкции станции с увеличением мощности до 120 МВт за счет оптового энергорынка.

— АвтоВАЗ сократит неделю — АвтоВАЗ на фоне негативных прогнозов развития ситуации на рынке вновь задумался о переходе на неполную рабочую неделю. Четырехдневный режим может быть введен с 1 января на полгода. Сокращение затронет производство лидирующих моделей Lada Granta и Vesta. Однако сейчас АвтоВАЗ не просто работает полную рабочую неделю, но и ввел субботние смены.

— Кредитным бюро предъявили требования — ЦБ разработал требования (как технические, так и финансовые) к квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ). Только такие БКИ, согласно закону, вступающему в силу с начала 2021 года, смогут предоставлять кредиторам данные о долговой нагрузке граждан и, соответственно, зарабатывать на этом сервисе.

— Стоговый товар пошел в Европу — Засуха в Европе и появление новых комплексов по сушке кормов в РФ способствовали резкому росту экспорта кормовых культур из России. За первые восемь месяцев поставки сена из страны выросли в 16 раз — почти до 60 тыс. тонн, тогда как годом ранее отгрузки не превышали 7 тыс. тонн в год.

— "Яндекс" вырулил на подписку — Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" запустил возможность долгосрочной подписки на автомобили. В ней будут доступны Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan на срок до полутора лет по цене около 20-50 тыс. руб. в месяц. Конкуренция в сегменте усиливается: подобные сервисы уже предлагают принадлежащий "Делимобилю" AnyTime и "дочка" Сбербанка, развивают направление и сами автопроизводители.

— Чебурашка в полный метр — Студия "Союзмультфильм", недавно привлекшая инвестиции Сбербанка, решила выйти на рынок игрового кино. В партнерстве со студией Yellow, Black and White (YBW) и телеканалами "Россия 1" и СТС она снимет полнометражный фильм о Чебурашке с бюджетом не менее 600 млн руб., где главного героя создадут с помощью компьютерной графики.

— Колбаса расстраивается — Площадка, принадлежащая на юго-востоке Москвы одному из старейших в стране мясокомбинату, Микояновскому, может быть застроена жильем. Этот девелоперский проект вряд ли негативно повлияет на объемы производства предприятия, так как у него есть дополнительные цеха в черте города. Впрочем, бренд "Микоян", под которым выпускаются колбасы и другие мясные изделия, давно утратил былую популярность, считают конкуренты комбината.

— "Абсолютно свободным ничего не может оставаться" — Гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский о цифровизации управления регионами.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Послевыборные протесты в Киргизии привели к параличу власти — Днем 5 октября, на следующий день после проведения выборов в жогорку кенеш – парламент Киргизии, в центре столицы страны Бишкеке собрались сторонники не прошедших барьер в 7% голосов партий. После не очень длительных столкновений с силами МВД протестующие захватили здание Белого дома – резиденции правительства, президента и парламента страны, а также ряд других административных зданий, при этом их имущество было частично разграблено.

— Рынок ждет столичных облигаций — "Москва впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований", – сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов. Причина – дефицит городского бюджета. По словам Ефимова, по итогам этого года столица недополучит приблизительно 800 млрд руб.

— Думцы донесли до Владимира Путина разные взгляды на выборы — На встрече с лидерами думских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным 6 октября Путин назвал сентябрь "правильным месяцем" для проведения единого дня голосования, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Владельцам КИКов готовят кнут и пряник — Минфин представил в правительство законопроект о поправках в Налоговый кодекс, дающих россиянам, владеющим иностранными компаниями, возможность перейти на уплату фиксированного налога в размере 5 млн руб. без предоставления финансовой отчетности контролируемых иностранных компаний (КИК).

— Банки готовы принять удар второй волны пандемии — Банковская система готовится принять удар второй волны коронакризиса, усвоив уроки прошедшей весны. "Российский банковский сектор благодаря усилиям Банка России подошел к текущему кризису в хорошей форме в отличие от кризиса в 2014-2015 гг., – считает Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА.

— Что известно о нобелевских лауреатах, открывших вирус гепатита C — В 1976 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Барух Бламберг за исследование вируса гепатита В. Благодаря ему ученые смогли разработать диагностические тесты, которых очень не хватало другому ученому, Харви Дж. Альтеру из Национального института здравоохранения США.

— Технике на отечественных процессорах отдадут предпочтение на госзакупках — Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры – в целях отнесения техники к продукции российского производства. Соответствующий законопроект, внесенный летом в Госдуму, 5 октября прошел этап общественного обсуждения.

— Ослабление рубля стимулирует покупки автомобилей — В августе 2020 г. средний размер автокредита составил 852 600 руб. – на 9,9% больше, чем в августе 2019 г., сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Примечательно, что в апреле нынешнего года средний чек автокредита сократился до 700 300 руб., что на 17,7% меньше мартовского значения.

— Продажи автомобилей в России вернулись в сентябре к росту — Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре выросли на 3,4% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года до 154 409 шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

— Группа ФСК построит крупный квартал в Люберцах — Группа ФСК возведет в подмосковных Люберцах крупный жилой комплекс "Первый Лермонтовский", рассказали "Ведомостями" два риэлтора, работавших с компанией. Они напоминают, что участок почти на 18 га девелопер приобрел еще два года назад, но планы по его застройке он не раскрывал.

— РЖД пройдет инновационную онкодиагностику за $100 000 — Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" внедрила программное обеспечение российского разработчика UNIM. Речь идет о цифровой платформе для диагностики рака по гистологическим срезам тканей, которую UNIM разрабатывает с 2014 г. Как рассказали "Ведомостям" разработчики, стоимость контракта составила $100 000.

— ЦБ рассказал, к каким бумагам получат доступ неквалифицированные инвесторы — Банк России определился с концепцией критериев отбора структурных облигаций (СО) для неквалифицированных инвесторов. Критерии должны войти в нормативный акт, связанный с вступлением в силу 1 апреля 2022 г. ряда положений закона о категоризации инвесторов.

— Туроператор TUI раньше срока списывает круизный лайнер Marella Dream — Британская круизная компания Marella Cruises, которая принадлежит крупнейшему в мире туристическому оператору TUI, объявила о списании круизного лайнера Marella Dream на пять лет раньше запланированного.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ставка на стройку — Будет ли продлена программа ипотеки с господдержкой? Что изменится в нацпроекте "Жилье и городская среда"? Когда решится ситуация с обманутыми дольщиками? На эти вопросы "Российской газете" ответил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

— Тест на директора — Работодатель не может заставить работника сдавать платный тест на коронавирус или требовать у него справку об отсутствии инфекции. Сведения о здоровье могут запрашиваться только в случае, если они связаны с "трудовой функцией работника".

— Деление на троих — Нобелевскую премию по физике присудили "за одно из фундаментальных открытий в рамках Общей теории относительности, которое позволяет нам лучше понять, как устроена Вселенная". Так прокомментировал президент РАН академик Александр Сергеев объявление лауреатов.

— Законы времени — Путин на встрече с лидерами фракций обсудил положения Конституции и бюджет на ближайшие три года. Угроза COVID-19 не отступила, но власти готовы поддерживать граждан, а финансирование социальных обязательств — приоритет бюджета, заявил глава РФ.

— Уроки эпидемии — Президент поздравил учителей с их профессиональным праздником. Он не подтвердил слухи о полном переходе в будущем на дистант и призвал студентов идти работать в школы. Также глава РФ отметил, что в пандемию снижения уровня образования не произошло.

— Узнают по глазам — Нотариусы смогут устанавливать личность человека по голосу, отпечаткам пальцев или глазам: если эти данные будут храниться в Единой информационной системе биометрических персональных данных. Тогда прийти к нотариусу можно будет даже без паспорта.

— От санкций к вакцине — Россия готова поставить вакцину от коронавируса на Украину, но для этого нужно договориться на официальном уровне, сказал президент Владимир Путин на встрече с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Речь также шла о возможности начать переговоры по частичной отмене санкций.

— Паспорт здоровья — Пандемия серьезно сказалась на сфере спорта, и на будущее надо сделать так, чтобы спортсмены могли продолжать тренировки в случае форс-мажора. Меры поддержки стадионов, клубов и секций должны предусмотреть в новой стратегии развития физкультуры и спорта, рассчитанной до 2030 года, заявил Владимир Путин.

— Отвяжут от корзины — Новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума позволит снизить разрыв в доходах россиян. С 2021 года предлагается отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости "корзины" и определить его как 44,2% от среднедушевого дохода.

— Ваша карта заблокирована — В Москве до конца октября вводятся новые ограничительные меры из-за пандемии. Они напрямую коснутся пенсионеров и школьников. Обеим категориям граждан временно заблокируют льготный проезд на общественном транспорте.

— Ближе к телу — В проекте федерального бюджета на программы вакцинопрофилактики планируется заложить 22,5 миллиарда рублей. Это — защищенная статья, которая не должна сокращаться. При этом одна из важнейших задач — объяснить людям значение и пользу прививок, поскольку речь идет не только о персональной защите, но и создании популяционного иммунитета: когда большинство населения невосприимчиво к инфекции, что позволяет избежать эпидемий.

— Содействие занятости — На прошлой неделе фракция "Единая Россия" в Госдуме создала рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере содействия занятости населения. Ожидается, что в ее состав войдут представители правительства, профсоюзов, объединений работодателей и эксперты.

— Разговор начистоту — В ситуации на побережье Камчатки необходимо детально разобраться, выяснить причины случившегося и рассказать о них общественности, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также отметил необходимость увеличить темпы ликвидации экологического вреда в стране.

— Аферисты бьют рекорды — Количество мошеннических преступлений в России за восемь месяцев текущего года выросло на треть — до 218,5 тысячи. Чаще всего аферисты находят жертв в Москве, Мурманской области и Удмуртии. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры РФ.

— Машины нарасхват — За 5 лет стоимость машин в стране в среднем выросла на 40%. За последние полгода цены на новые иномарки показали рост на 9%, а на отечественные авто — на 6%. Причины такого роста объясняет гендиректор лизинговой компании Максим Агаджанов.

— Зарплата без труда — Мещанский районный суд Москвы вынес решение: взыскать в пользу банка "Московское ипотечное агентство" ущерб, который ему нанес отец известного полковника Дмитрия Захарченко — Виктор Захарченко.

— Прогуляла мантию — Если совсем точно, то Верховный суд оставил без изменения решение Высшей квалификационной коллегии судей — досрочно прекратить полномочия краснодарской судьи. Самой Елены Хахалевой на суде не было, только ее защитник. По его словам, Хахалева лечится. По данным из других источников, ее в стране нет.

— Стратегический князь — В Москве прошла научная конференция, посвященная Александру Невскому. В будущем году Россия будет праздновать его 800-летие. Участники встречи обсудили, почему личность князя важна для нас сегодня и каким он должен быть изображен на иконах и в памятниках.

— Братская бригада — Задержаны пятеро из девяти сообщников по делу бывшего председателя правления "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, сообщили в СК. По версии следствия, в 2017 году злоумышленники создали преступную группу для хищения денег банка.

— Рубль превратился в миллионы — Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова подали к нему иски о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский.

— Космическая грамотность — К участию в акции "Тотальный диктант", которая состоится 17 октября, готовятся 63 страны. Написать его можно в трех форматах: на площадках акции, онлайн и дома ручкой, полученной в местах выдачи бланков.

— Деньги "отмывали" — Четверо участников организованной группы "заработали" более 190 миллионов рублей на незаконных банковских операциях, сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

— Сто соток на одного — Минвостокразвития подготовило законопроект о предоставлении россиянам арктических гектаров по аналогии с дальневосточными. На участке можно будет построить дом или заняться любой экономической деятельностью. Документ внесен в правительство.

— Жили-были у старика со старухой — Семейный кодекс могут дополнить положением, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев или сестер. Сейчас ситуация, когда ребенок остается у родственников, находится вне правового поля, отмечают эксперты.

— Бюллетень через интернет — Проверить электронный больничный теперь можно на едином портале госуслуг. О запуске нового сервиса сообщило минцифры.

— Как трубы лягут — Главный кандидат на достройку "Северного потока 2" трубоукладчик "Академик Черский" покинул логистическую базу газопровода — немецкий Мукран, где он находился с 12 мая. Сообщения о том, что судно движется к месту работ, оказались преувеличением: оно миновало незавершенный участок трубопровода и направилось в Калининград.

— Боевые за октябрь — Правительство выделило более 11,2 млрд рублей из резервного фонда на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу, непосредственно работающим с больными COVID-19. Речь идет о деньгах, которые медики получат за октябрь.

— Цифры по порядку — Минздрав предложил создать единый информационный ресурс учета сведений о медицинских свидетельствах о смерти. Сначала предлагается провести эксперимент в Башкортостане, Дагестане и Московской области. Но к нему могут присоединиться и другие регионы. Цель создания единого ресурса — сделать статистику по смертности более прозрачной.

— Здоровье — дело добровольное — Минюст исключил из проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях наказание за отказ от вакцинации. В ведомстве подтвердили эту информацию "Российской газете", подчеркнув, что решение принято по результатам публичного обсуждения законопроекта, которое проходило в период с 29 мая по 26 июня.

— Защитная реакция — Мораторий на возбуждение дел о банкротстве юрлиц и ИП из перечня наиболее пострадавших отраслей продлен на три месяца. Он распространяется, в частности, на предприятия, у которых основной ОКВЭД относится к гостиничному бизнесу, общепиту, сфере бытовых услуг, непродовольственной рознице.

— С чистого экрана — В Европейском союзе собираются запретить установку неудаляемых приложений. В России такие меры тоже планируются, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

— В круге третьем — Парламентские выборы вновь привели Киргизию к политическому кризису и возможному расколу. Удастся ли республике справиться с очередным вызовом, скорее всего станет известно в ближайшие день-два. Массовые беспорядки вспыхнули в столице Киргизии в ночь на 6 октября, вызвав у многих горожан эффект дежавю. Примерно то же самое происходило в Бишкеке в 2005-м, а затем и 2010 году.

— На выборы с иммунитетом — Заболевший коронавирусом президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом из медицинского центра, где он с минувшей пятницы проходил курс лечения. На пороге резиденции глава государства снял маску и, отсалютовав доставившему его вертолету, вошел без нее в здание, чем сразу вновь взбудоражил критиков, и так без конца упрекающих его за легкомысленное отношение к опасному заболеванию.

— Слежка против правил — Европейский суд юстиции поставил точку в резонансном деле о жалобе правозащитников НПО Privacy International на незаконную массовую слежку со стороны британских спецслужб.

— Дантов ад — Что ни день, то сюрприз. Еще вчера школа, в которой учится мой сын Данте, настаивала на двухнедельном карантине, а спустя всего сутки взяла свои же слова обратно, объявив родителям, что их ждет новое испытание. Администрация учебного заведения в тандеме с санитарной службой (Asl) сообщили, что во вторник занятия будут проходить в штатном режиме, и в период с 8.20 утра и до 16.20 дня учеников начальной школы сопроводят в спортзал для прохождения экспресс-теста на коронавирус.

— Ждать всего 100 лет — Работающим жительницам стран Евросоюза придется подождать десятилетия, а то и 100 лет, как например, в Германии, прежде чем они смогут рассчитывать на одинаковую зарплату с мужчинами. При этом такая тенденция гендерного разрыва — разницы в средней заработной плате мужчин и женщин — во всем Старом Свете сохранится даже при нынешних темпах сближения суммы окладов и премий для работающих представителей обеих полов.

— Собянин: На Кольцевую линию метро вышел поезд "Москва-2020" — На Кольцевую линию подземки вышел первый поезд нового поколения "Москва- 2020". Стартовал он из электродепо "Красная Пресня" к станции "Белорусской".

— Домашка из космопорта — В Татарстане разработали мобильный сервис "Я — школьник" на русском и татарском языках. Он в игровой форме помогает детям следить за расписанием и оценками, а еще подсказывает, по каким предметам следует подтянуться.

— За "Дели" за живое — Московский каршеринг за пять лет своего существования превратился из диковинки в полноценный вид транспорта. "Жители столицы стали отказываться от второй машины в семье, — рассказал в интервью "РГ" президент Итало-российской торговой палаты, основатель "Делимобиля" Винченцо Трани.

— Творческий подход — Чисто случайно получилось стать библиотекарем Татьяне Верховых из поселка Таксимо Муйского района Бурятии. А получить новые знания ей помог федеральный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура": в его рамках работники сферы культуры всей страны получают новые знания.

— Полки ждут сигнала — Восстановление сгоревшей в 2015 году библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН подходит к концу. Этот пожар тогда наделал много шума. Безвозвратно были утеряны сотни тысяч уникальных книг. Пострадало и здание — яркий пример советского модернизма. После длившегося более суток пожара от него почти ничего не осталось.

— Поставили в угол — Множественные нарушения масочного режима Роспотребнадзор зафиксировал в Центральном детском магазине на Лубянке. ЦДМ теперь могут даже временно закрыть. Пока же известный на всю страну торговый дом работает, а "масочный" стал тотальным.

— Крым и Сочи станут ближе — Госкомпания "Автодор" получила разрешение на строительство обхода Ростова-на-Дону на трассе М-4 "Дон". Важный инфраструктурный проект, известный как "Обход Аксая", позволит сократить время в пути от Москвы до Черного моря на полтора часа.

— Рубль за беспамятство — Петербургская программа "Рубль за квадратный метр" дала сбой. Вместо того чтобы восстанавливать старинный памятник архитектуры, полученный в аренду по максимально льготной ставке, новый пользователь начал его разбирать.

— Что уплыло — В освободившихся от воды населенных пунктах Хабаровского края начали работать оценочные комиссии. Об этом накануне сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Не рискуй здоровьем — Ивановские власти усилили контроль за соблюдением мер санитарной безопасности и увеличили штрафы за их нарушение.

— Да, уж! — В Новой Москве выпустили из центра передержки птиц и змею — Дикие птицы и звери, порой из любопытства или сбившись с маршрута, зачастую попадают на оживленные столичные улицы. После оказания помощи тех, кто способен дальше жить самостоятельно, отпускают обратно — в естественные условия обитания.

— Ничто не вечно под Луной — В октябре стартует международная экспедиция, которая будет изучать подводную мерзлоту в арктических морях и мерзлоту на арктическом побережье. Полученные результаты помогут понять, как изменились эти экосистемы под влиянием глобального потепления.

— Землю бросало в холод и жар — В "климатическом" мире произошло важнейшее событие, которое с нетерпением ждали многие специалисты. Международная группа ученых объявила о завершении масштабного проекта CENOGRID. В авторитетном журнале Science представлена эталонная кривая климата за последние 66 миллионов лет — с начала кайнозоя и до наших дней.

— "Амур" улетит и вернется — "Роскосмос" и РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") заключили госконтракт на эскизное проектирование по созданию на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур".

— Мед из горьких трав — Надо думать о том, какие шаги придется сделать, когда закончится война, отмечает доктор искусствоведения Михаил Швыдкой, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Достижение разумного компромисса важно потому, что останавливает кровопролитие, пишет он в своей статье для "РГ"

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Депутатский вопрос: о чем президент говорил с лидерами фракций — Дискуссия президента с главами парламентских фракций продемонстрировала стабильность политической системы и способность власти учитывать широкий спектр мнений. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты, комментируя итоги встречи Владимира Путина с глава основных политических сил, которая прошла 6 октября.

— "Визуально мы вообще не видим катастрофы" — Губернатор Камчатки Владимир Солодов — о причинах экологического бедствия, реакции на него властей и привлечении научных кадров.

— В круге втором: регионы начинают ужесточать меры по борьбе с COVID-19 — Угроза коронавируса не отступила, но власти страны готовы к любому развитию ситуации. Об этом во вторник, 6 октября, заявил Владимир Путин. Президент отметил необходимость введения мер по поддержанию физической активности граждан и спортсменов в случае такого форс-мажора, как пандемия. В то же время в Москве начинают усиливать карантинные мероприятия.

— Подъездный сезон: похолодание ставит бездомных в угрожающее положение — Надвигается суровая осенняя пора, которая может стать серьезной проблемой для выживания людей вполне определенного социального статуса — бездомных. Власти мегаполисов в сентябре и октябре приняли дополнительные меры, чтобы никто из бродяг не умер от холода и голода.

— Папа не может: отцов и матерей предлагают уравнять в правах — Отцов необходимо уравнять в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска. С такой инициативой выступили в Госдуме. Авторы законопроекта отметили, что пока такая преференция предусмотрена только для женщин, ухаживающих за ребенком до трех лет.

— Тест-драйвер: эксперты оценили число активных клиентов банков — В России впервые оценили число активных пользователей банковских услуг. Лидерами стали гиганты Сбербанк и ВТБ (с активной аудиторией 97,5 млн и 13,3 млн человек соответственно), а 3-е и 4-е места заняли частные организации "Тинькофф" (7,2 млн активных пользователей) и Альфа-банк (6,5 млн граждан). Об этом говорится в совместном исследовании международной консалтинговой компании Frost & Sullivan и российского консалтинга "НЭО Центр".

— Фантомная комиссия: возврат старых ставок эквайринга разгонит цены в интернете — Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%. О рисках увеличения стоимости продукции говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной ("Известия" ознакомились с ним).

— Корейский гамбит: Samsung догнала Apple по выручке от продаж смартфонов в РФ — Компанию Apple больше нельзя считать безоговорочным лидером на российском рынке смартфонов. По итогам III квартала доля продаж устройств Samsung в денежном выражении сравнялась с выручкой от реализации айфонов и составила 32,8%, а по некоторым данным даже вышла вперед на доли процента.

— Подвижная недвижимость: обрушатся ли цены на жильё — Российский рынок недвижимости оказался в своего рода "идеальном шторме". На него сейчас действует сразу множество факторов, равнодействующую которых определить сложно. По разным прогнозам, россиян могут с равной вероятностью ожидать как бурный рост, так и обвал цен, а рост объема ипотеки вкупе с падением доходов населения может подложить бомбу под всю экономику.

— Пора по БАМ: какие мегастройки составят основу плана развития инфраструктуры — Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) планируется принципиально переработать — вместо ряда общих федеральных проектов его скомпонуют фактически из мегастроек: расширение БАМа–Транссиба, развитие Севморпути, железнодорожных подходов к портам Азовского-Черноморского и Северо-Западного морских бассейнов и ряда других, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

— Не взыщите: законопроект о защите от коллекторов внесут в Госдуму в октябре — Работа над поправками к закону (230-ФЗ) о защите прав и интересов должников при возврате просрочки вышла на финишную прямую. Очередной вариант документа (есть в распоряжении "Известий"), по мнению экспертов, позволит сделать процесс взыскания более прозрачным для граждан и более жестким для коллекторов.

— Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской — Москва не поддерживает идею повторных президентских выборов в Белоруссии. Как рассказали собеседники "Известий" в российских дипломатических кругах, все дальнейшие шаги зависят от того, как пройдет конституционная реформа, о которой ранее говорил президент республики Александр Лукашенко. Этот подход кардинально отличается от того, к чему призывают белорусская оппозиция и западные страны.

— Бьют до дна: что последует за выводами ОЗХО по Навальному — Россия планирует предоставить участникам Конвенции о запрещении химического оружия хронологию "закулисных манипуляций" вокруг ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявили в МИД РФ, там подчеркнули, что рассчитывают на плодотворную совместную работу российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО. При этом в Совете Федерации "Известиям" сообщили, что Москва рассмотрит ответные меры, если Брюссель введет санкции из-за якобы отравления блогера. 6 октября ОЗХО объявила, что в организме россиянина было найдено аналогичное по характеристикам "Новичку" вещество.

РБК daily

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— Экс-сенатору восстановили статус-кво — Бывшего сенатора Вячеслава Дерева, известного своим конфликтом с кланом Арашуковых и обвиняемого в мошенничестве, арестовали за неявку в суд. Адвокаты говорят, что его дело должно быть прекращено за истечением срока давности.

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