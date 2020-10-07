МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области, завил в интервью РИА Новости и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.

Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС. "За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 миллионов рублей", — отметил он.

"Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован", — сказал Вастьянов, отвечая на вопрос, о каких конкретно странах идет речь.

В Иркутской области в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе. В ее состав вошли сотрудники налоговых органов, полиции, ФСБ и Следственного комитета.

"Эффективность рабочей группы, на мой взгляд, крайне высока. Но и по динамике нелегальное возмещение НДС сейчас уходит на "нет", — отметил Вастьянов.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.