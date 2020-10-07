МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Правоохранительным органам удалось остановить массовый поток контрабандного леса из Иркутской области в Китай, но отдельные факты до сих пор "всплывают", завил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Вастьянов.

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению подобных преступлений (незаконного вывоза российского леса за границу — ред.). Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства. Но такие факты до сих пор всплывают, мы реагируем. Массового характера, как раньше, уже нет", — сказал Вастьянов в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что речь в основном идет о Китае, где российский лес "крайне востребован".

В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений главы государства по итогам совещания – полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.