МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Эксперты предупреждают россиян о набирающих популярность мошеннических схемах с "липовыми" полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ, которые занимаются вымогательством под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.

"Так, "работая" вдвоем, один из мошенников, по легенде, представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой — сотрудником государственной службы. Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли "представители" управляющей компании", — рассказал эксперт центра Игорь Григорьянц.

По его словам, прежде чем впускать к себе домой незнакомых людей, необходимо убедиться в том, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, которые они озвучили. "Позвоните в вашу управляющую компанию или государственное учреждение, и убедитесь, что люди с советующим именем и фамилией являются ее сотрудниками и пришли именно к вам", — добавил он.

Мошенники могут использовать самые разные приемы, чтобы войти в квартиру и начать навязывать свою "легенду" жильцам, предупреждает другой эксперт Елена Бобкова.

"Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал" — рассказала она.

"Помните, за дверью могут быть не только мошенники, но и грабители, а это — куда опаснее. Обязательно проведите разговор со старшими родственниками. Наши родители должны понимать, что все задолженности такого рода оплачиваются только через банк", — подчеркнула эксперт.