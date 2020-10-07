МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Менее процента россиян получают зарплату в долларах и евро, а хотели бы 40%, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне захотели повышения зарплаты в десять раз

Согласно данным опроса, 99% респондентов получают зарплату в рублях, 0,3% — в долларах, 0,2% — в евро, 0,1% — в гривнах, лирах, биткоинах и других валютах. При этом, отвечая на вопрос о том, хотели бы они получать зарплату в иностранной валюте, 21% указали в качестве желаемой валюты доллары, 19% — евро, 0,4% — другие.

Наиболее высока доля тех, кто хотел бы получать оплату в долларах и евро, среди работников искусства и масс-медиа (59%), сферы закупок (57%) и информационных технологий (56%).

Отвечая на вопрос о том, каким образом они получают зарплату или получали ее на последнем месте работы, только 9% респондентов признались, что она была полностью неофициальной, "черной". О "серой" зарплате заявила пятая часть опрошенных (21%), полностью официально получают зарплату две трети (66%) респондентов.

По данным опросам, наиболее высока доля "серых" и "черных" зарплат у работников сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (50%), автомобильного бизнеса (42%), транспортной сферы и логистики (37%).

Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.