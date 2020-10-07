МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Более 50 миллионов рублей инвестиций привлекли стартапы благодаря программе "Московский акселератор" и заключили контракты на сумму свыше 12,5 миллиона рублей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В столице подвели итоги трека BioMedTech "Московского акселератора". Стартапы, разрабатывающие решения в области медицины, фармацевтики и биотехнологий получили поддержку крупных компаний.

"Эта программа призвана помочь наукоемким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы. Вместе с наставниками участники настраивают бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от компаний-лидеров. Больше 50 миллионов рублей инвестиций и 12,5 миллиона рублей заказов — хороший стартовый результат", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В материале уточняется, что проект BioMedTech начался в июле и завершился в сентябре. На участие в нем было подано более 380 заявок. После экспертного отбора 30 команд пригласили пройти акселератор. Участники представили собственные перспективные разработки в области фармацевтики, лабораторной диагностики, цифровой медицины и борьбы с эпидемиями, включая COVID-19.

"Московский акселератор" дает молодым предпринимателям доступ к компетенциям и ресурсам как города, так и ведущих отраслевых корпораций", — подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.