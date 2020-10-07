МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. СК РФ обвинил бывшего первого заместителя гендиректора компании "Транснефть–Диаскан" ("дочка" "Транснефти") Сергея Зубина в продаже коммерческой тайны за 400 миллионов рублей, тот вину признал, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

О задержании бывшего топ-менеджера некоей государственной энергетической компании следствие объявило еще в понедельник, но имя обвиняемого не было известно.

"Предъявлено обвинение бывшему первому заместителю генерального директора – главному инженеру "Транснефть–Диаскан" Сергею Зубину по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности)", — сказала Петренко.

По версии следствия, Зубин незаконно получил конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для диагностики нефтяных объектов. Разработка этих устройств обошлась компании более чем в 2 миллиарда рублей, отмечает СК РФ.

В июле 2019 года Зубин уволился, а в следующем году "предложил знакомому предпринимателю приобрести часть указанных материалов за 400 миллионов рублей".

При передаче конструкторской документации и получении денег Зубина поймали с поличным.

"Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся", — добавила Петренко.

Компания "Транснефть–Диаскан" ответственна за безопасную эксплуатацию магистральных нефтепроводов в России, выступает разработчиком специальных приборов, занимается диагностикой труб, резервуаров и так далее.