МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 11 115, до 1 248 619, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 115 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3019 (27,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 248 619 случаев. Темп прироста составил 0,9%.

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 3229, Санкт-Петербурге – 456, Подмосковье – 395, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3229, 2. Санкт-Петербург — 456, 3. Московская область — 395", — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев зарегистрировано в Чечне – шесть, Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному.

За все время в стране зарегистрировано 1 248 619 случаев

За сутки в стране скончались 202 человека с CОVID-19, всего — 21 865.