МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов, сделав исключение для новых инвестпроектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Документ вводит рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды. Эта мера принесет бюджету в будущем году 56 миллиардов рублей, пояснял ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Также исключается применение такого повышающего коэффициента в отношении новых инвестиционных проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых, реализуемых в рамках СЗПК. Такая договоренность была достигнута по итогам встречи первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с представителями крупного российского бизнеса.

Согласно поправке, рентный коэффициент принимается равным 1 в отношении полезных ископаемых, добытых на участке недр, степень выработанности запасов которого по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%, и при условии их добычи в рамках заключенного СЗПК. Такой коэффициент будет применяться в течение пяти лет, следующих за годом начала промышленной добычи.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ (календарный месяц).