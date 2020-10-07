МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Способность польского регулятора взыскать с "Газпрома" 7,6 миллиарда долларов, а также добиться по сути аннулирования соглашения о прокладке газопровода "Северный поток 2" вызывает сомнения. Об этом старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал агентству РИА Новости.

"Большая сумма для "Газпрома", сравнима с бюджетом строительства "Северного потока 2". Однако способность польского регулятора взыскать эту сумму с "Газпрома" и добиться аннулирования соглашения, к которому он не имеет прямого отношения, вызывает сомнения. Скорее всего, последствий для проекта и "Газпрома" именно это решение иметь не будет", — сказал Маринченко.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов, подчеркнув, что такое решение принято не в отношении фирм, а в отношении финансирования строительства газопровода. Он также сообщил, что партнеры обязаны разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней. Газпром обжалует решение Польши по "Северному потоку 2"

"Газпром" позднее заявил, что принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении проекта "Северный поток 2" и его решением оштрафовать компанию, обязательно воспользуется своим правом на обжалование, заявил российский концерн.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.