МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. По сообщению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль считает неправильным сокращение поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса в условиях потерь от пандемии коронавируса.



Ранее, по сообщениям издания издание "Коммерсант", в докладе Всемирного банка о влиянии пандемии на малые и средние предприятия было указано на риски долговой политики РФ по наращиванию госзаймов для финансирования дефицита бюджета, в том числе для поддержки малого бизнеса. ВБ считает, что стоит поддерживать лишь те малые и средние предприятия, которые могут обеспечить восстановление экономики.



"Вы знаете, что малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время этого кризиса. Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то "вертолетной", как это говорят, поддержкой, или раздавало "вертолетные деньги", не приходится. Поддержка в целом была точечной. Но сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно, потому что, определенно, малый и средний бизнес очень пострадал в условиях пандемии и в условиях кризиса, который был спровоцирован этой глобальной пандемией", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как Кремль оценивает меры поддержки бизнеса и отслеживает ли независимые оценки экспертов.

В то же время малый и средний бизнес, как добавил Песков, является "одной из основных составляющих экономики страны".

"Его доля постоянно растет и в экономике, и в ВВП. Мы далеки, конечно, от необходимых цифр в этом плане, но вы знаете, что поддержка и развитие малого и среднего бизнеса — это является одним из главных приоритетов правительства. Поэтому, конечно, собственно, состояние малого и среднего бизнеса — это очень важный барометр экономики страны", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.