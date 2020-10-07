МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Члены Совета Федерации на заседании в среду одобрили принятый Госдумой закон, смягчающий параметры бюджетного правила на 2021 год и позволяющий таким образом увеличить предельный объем расходов федерального бюджета почти на 1 триллион рублей.

Бюджетное правило сейчас ограничивает расходование нефтегазовых доходов. Их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен, прогнозируемых объемов добычи нефти и прогнозного курса рубля. При этом Бюджетный кодекс устанавливает расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: он определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно на период до 2023 года.

Закон увеличивает эту расчетную сумму на 2021 год до 1,46 триллиона рублей. Для этого при расчете предельного уровня нефтегазовых расходов власти будут исходить из прежних, а не нынешних прогнозов объема добычи нефти – то есть без учета соглашения ОПЕК+, которое привело к существенному снижению добычи. Кроме того, закон продлевает право правительства использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в следующем году на финансирование дефицита бюджета в пределах 1% ВВП.

На 2021 год продлевается и действие временных статей Бюджетного кодекса, которые позволяют кабмину в отдельных случаях перераспределять бюджетные средства без внесения изменений в закон о бюджете. Это касается финансирования антикризисных мероприятий, мер профилактики и устранения последствий коронавируса. Не потребуется теперь правка бюджета и для перераспределения межбюджетных трансфертов на финансирование индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ, но в пределах общего объема расходов бюджета.

На год продлевается и деятельность комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, в которую Минфин вносит предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись. Одновременно устанавливаются нормативы распределения некоторых поступлений по НДФЛ. Так, поступления налога по депозитам и ценным бумагам, а также по дивидендам и процентам, выплачиваемым нерезидентам, будут полностью зачисляться в бюджет РФ. А поступления НДФЛ, связанные с его планируемым увеличением с 13% до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год будут распределяться по следующим нормативам: в федеральный бюджет – 13%, в региональные и местные бюджеты – 87%.

Поступления НДПИ по рудам и удобрениям, для которых установлен повышающий рентный коэффициент 3,5, будут зачисляться на 83% в федеральный бюджет, на 17% — в бюджеты субъектов РФ, а в отношении полезных ископаемых, для которых коэффициент равен 1, нормативы составят 40% и 60% соответственно. Закон содержит и другие изменения, в частности, он исключает необходимость принятия отдельного решения правительства РФ для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий юрлицам в рамках исполнения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.