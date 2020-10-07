МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Власти Москвы предложат промышленным предприятиям перевести на удаленную работу сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле, сообщил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. Власти Москвы рекомендовали перевести на "удаленку" до 50% сотрудников

"Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. Но мы понимаем, что есть такие отрасли, как пищевая промышленность, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве и, конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя", — отметил Прохоров.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, — на удаленную работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также сотрудники медицинских организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.