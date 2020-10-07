МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Мурманской области признал банкротом АО "Мурманское морское пароходство" (ММП) и открыл в компании конкурсное производство, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Марина Гудова.

"Завершить наблюдение. … Признать банкротом. … Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев", — процитировала резолютивную часть решения суда собеседница агентства.

Первую процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении ММП в марте по заявлению московского ООО "Урал Логистика", крупного оператора железнодорожных вагонов, долг перед которым составлял 1,2 миллиона рублей. Дело о банкротстве ММП было возбуждено еще в апреле 2019 года. В ходе производства по нему суд отказал нескольким кредиторам в начале банкротства должника.

Крупнейшим кредитором ММП является Сбербанк. Суд в июне включил требования компании "М Шиппинг" в размере более 5,4 миллиарда рублей, полученные ею от крупнейшего российского банка, в реестр требований ММП. Требования возникли по нескольким кредитным договорам и обеспечены имуществом должника – восемью морскими судами, земельными участками и зданиями пароходства.

Октябрьский суд Мурманска в сентябре 2019 года отправил под домашний арест учредителя и бенефициара ММП Николая Куликова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В ходе обысков у обвиняемого изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Рериха. По данным СК РФ, руководство и правление пароходства в 2014-2019 годах принимали решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей.

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) в марте обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в сохранении ММП. В обращении говорилось, что у пароходства имеется задолженность перед кредиторами и портовыми властями зарубежных стран, вследствие чего его суда периодически задерживаются в иностранных портах и ММП вынуждено продавать свой флот. За последнее время за рубежом было продано шесть судов пароходства: "Поморье", "Кузьма Минин", "Виктор Ткачев", "Петр Великий", "Иван Лопатин", Всеволод Белецкий", отмечал РПСМ.

ПАО "Мурманское морское пароходство" — российская судоходная компания, обеспечивающая основную долю грузоперевозок под флагом РФ в российском секторе Арктики. Пароходство занимается перевалкой и транспортировкой нефти, а также активно развивает направления деятельности, связанные с проведением геологоразведочных работ, развитием транспортной инфраструктуры и строительством гидрокомплексов.