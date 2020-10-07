МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры падает в среду по отношению к доллару и обновляет исторический минимум на фоне обострения геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск курс доллара рос до 7,8675 лиры за доллар с 7,7931 лиры на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов среды показатель достигал 7,8862 лиры, что является новым историческим минимумом турецкой валюты в паре с американской.

Как отмечает агентство Рейтер, падение курса лиры происходит на фоне опасений инвесторов по поводу возможных санкций США в отношении Турции, ее напряженных отношений с ЕС и продолжающегося конфликта в Карабахе.

В частности, аналитики отмечают признаки роста напряженности в отношениях Турции и ЕС после того, как президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник во время переговоров в режиме видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что решение саммита Евросоюза по европейско-турецким отношениями, принятое на прошлой неделе, является недостаточным для преодоления проблем в отношениях между Анкарой и ЕС. "На этой неделе можно наблюдать рост напряженности как в Азербайджане, так и в отношениях с ЕС", — сказал агентству один из банкиров.

Кроме того, опасения по поводу возможных санкций США в отношении Турции вновь возникли на текущей неделе после того, как СМИ сообщили, что Анкара перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун — вероятно, для испытаний.