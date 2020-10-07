МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" заключил со Сбербанком соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму до 1,5 миллиарда евро сроком на 5 лет, следует из материалов компании.

Как указывается в материалах по итогам одобрения сделки советом директоров "Новатэка", сумма кредитной линии составляет не более 1,5 миллиарда евро. Заемщиком выступает непосредственно сама компания, а кредитором — Сбербанк.

Средства компания планирует использовать на общекорпоративные цели, включая займы дочерним обществам и погашение кредитов.

"Срок финансирования (Дата полного погашения кредита): по 24.09.2025 года", — сообщается в материалах.