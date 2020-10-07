МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Власти Франции и Германии готовят пакет санкций против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, как ожидается, ограничительные меры могут затронуть представителей ГРУ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

"Предложения по санкциям коснутся представителей российской военной разведки ГРУ, сообщили два дипломата", — пишет агентство. Причины возможного введения санкций в отношении представителей ГРУ не уточняются.

Как отмечают источники агентства, Франция и ФРГ предложат введение санкций европейским партнерам на этой неделе, в преддверии встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится 12 октября.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может "очень быстро" согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России, в ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в ЕС, несмотря на неоднократные заявления российских властей о том, что отравляющие вещества в стране не производят.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.