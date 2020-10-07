МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация в России осложняется, рост новых случаев COVID-19 есть в 60 регионах, в 20 ситуация стабильная и где-то даже идет к снижению, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса

"Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Мы имеем рост в 60-ти субъектах РФ, в 20-ти субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

По ее словам, все больше пожилых людей в осеннем сезоне заболевают COVID-19, это плохой признак — они болеют тяжелее.

"В осеннем сезоне все больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак. Потому что люди старше 60-ти лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость", — сказала Попова.

Она также констатировала, что есть случаи завоза коронавируса из-за рубежа в Россию.

"Люди прилетают с отдыха, да. К сожалению, да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с коронавирусом с отдыха", — сказала Попова.

На сегодняшний день или надо соблюдать установленные из-за COVID-19 требования, или придется принимать какие-то другие меры, заявила она.

"У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования), или нам придется принимать какие-то другие меры", — сказала Попова.