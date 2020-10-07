ВАШИНГТОН, 7 окт /ПРАЙМ/. Власти США изучают возможность создания собственной цифровой валюты, но решение пока не принято, сообщил в среду на видеоконференции в Атлантическом совете заместитель министра финансов США Джастин Музинич.

"Мы изучаем это", — сказал представитель администрации, когда его спросили, есть ли у министерства финансов США план создания собственной криптовалюты. Музинич подчеркнул, что этот вопрос входит в компетенцию не только министерства финансов, но и Федеральной резервной комиссии, в которой для рассмотрения такой возможности была создана специальная рабочая группа. По его словам, эта тема изучается как внутри США, так и на международном уровне. К рассмотрению этого вопроса, в том числе его технической составляющей, также подключены специалисты Массачусетсткого технологического университета.

"Короткий ответ — решение еще не принято", — сказал представитель администрации. Он отметил, что вопрос создания США собственной криптовалюты имеет как положительные апекты — прежде всего, эффективность и технологичность, так и негативные стороны — потенциальная возможность угрозы финансовой и банковской стабильности, проблема защиты частной информации. "Это требует изучения и исследований", — сказал представитель минфина.