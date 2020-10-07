МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в четверг обсудит систематизацию обязательных требований в сфере специальной оценки условий труда, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий труда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит систематизировать обязательные требования в сфере специальной оценки условий труда, исключить избыточные требования к работодателям о проведении специальной оценки условий труда и при сохранении уровня защиты прав работников на безопасные условия труда снизить финансовую нагрузку на работодателей, в том числе относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кабмин также обсудит внесение изменений в распределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной соцпомощи на основании соцконтракта отдельным категориям граждан на 2020 год.

"Принятие проекта распоряжения позволит субъектам РФ обеспечить оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта исходя из фактической потребности в ней", — говорится в сообщении.