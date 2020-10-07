МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Кабмин России на заседании в четверг обсудит выделение бюджетных ассигнований Минфину для предоставления средств Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о выделении в 2020 году Минфину России из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на обязательное пенсионное страхование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить 100% исполнение обязательств по выплате страховых пенсий и пособий, предусмотренных законодательством РФ.