8 октября (Dow Jones). Руководители Федеральной резервной системы США в рамках заседания, состоявшегося 15-16 сентября, обсуждали практическую реализацию своего нового подхода к денежно-кредитной политике в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорилось в опубликованных в среду протоколах сентябрьского заседания центрального банка.

Протоколы показали, что руководство регулятора разделилось во мнениях по поводу того, как подтвердить свою готовность оказать дополнительную поддержку экономике. Разногласия внутри ФРС в дальнейшем могут задать тон дискуссии о внесении изменений в программу покупки активов.

В прошлом месяце центральный банк принял новый подход, который предусматривает сохранение краткосрочных процентных ставок на отметке, близкой к нулю, и обеспечение более высоких темпов годовой инфляции после периодов, когда темпы роста цен недотягивали до целевого уровня в 2,0%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл возглавил большинство руководителей, выступивших за более четкую опережающую индикацию относительно планов центрального банка по поводу процентных ставок. "Данное решение воспринималось (руководителям) как особенно важное, поскольку подтвердило решимость Комитета (ФРС по операциям на открытом рынке) обеспечить достижение целевых экономических показателей", согласно новому подходу регулятора к денежно-кредитной политике, говорилось в протоколах.

В ходе данной встречи руководство регулятора ужесточило требования к условиям для повышения процентных ставок и просигнализировало, что ставки будут оставаться на текущем уровне как минимум на протяжении трех лет.

В ФРС обозначили три условия, которые должны быть выполнены, прежде чем центральный банк рассмотрит возможность повышения ставок с близкой к нулю отметки, чего большинство руководителей регулятора не планирует делать в ближайшие несколько лет. Во-первых, должен быть достигнут уровень безработицы, который, по мнению ФРС, соответствует максимальной занятости. Во-вторых, годовая инфляция в США должна достичь отметки в 2,0%. В-третьих, регулятор должен располагать доказательствами (в виде прогнозов или рыночных индикаторов) того, что инфляция в дальнейшем продолжит несколько превышать 2,0%.

Два члена Комитета ФРС по операциям на открытом рынке по разным причинам выразили несогласие с решением большинства своих коллег. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан предпочел бы менее конкретную опережающую индикацию, тогда как президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, напротив, хотел бы, чтобы центральный банк более решительно обозначил свои намерения.

Сентябрьские протоколы показали, что и другие представители ФРС, включая тех, кто не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, тоже имели некоторые опасения по поводу новой опережающей индикации.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что, по его мнению, недостаточно масштабные меры поддержки несут с собой больше рисков для экономического восстановления, чем чрезмерное наращивание государственных расходов. "Восстановление экономики еще далеко от завершения", — сказал он.

Позднее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил переговоры с демократами по поводу стимулирующих мер до окончания президентских выборов, запланированных на 3 ноября. Тем не менее, через несколько часов он заявил, что хочет от конгресса быстрого принятия законопроекта о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса и проведении нового раунда стимулирующих выплат для домохозяйств.

— Автор Nick Timiraos at nick.timiraos@wsj.com Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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