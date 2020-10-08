ЛОНДОН, 8 окт /ПРАЙМ/, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в четверг подпишут в Лондоне новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом. В среду украинского лидера и его супругу Елену приняли в Букингемском дворце герцог и герцогиня Кембриджские. В этот же день прошла встреча министров иностранных дел двух стран Доминика Рааба и Дмитрия Кулебы.

"Соглашение о стратегическом партнерстве, которое подпишут сегодня премьер-министр и президент Зеленский, усиливает британо-украинское сотрудничество в ряде сфер, в том числе в торговле и оборонной сферах, а также политическое сотрудничество. Оно официально закрепит сохраняющуюся приверженность Великобритании задаче сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины", — указывается в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии британского премьера.

В состав подписываемого документа входит соглашение о свободной торговле, которое покрывает товары, услуги, вопросы тарифов и квот. Как отмечает Даунинг-стрит, задача соглашения – обеспечить, чтобы торговля между Великобританией и Украиной беспрепятственно продолжалась и по окончании переходного периода.

"Торговый оборот между Великобританией и Украиной уже составляет 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в год. На этой неделе премьер-министр назначил баронессу Кэтрин Мейер первым спецпосланником по торговле с Украиной для укрепления этого сотрудничества", — говорится в сообщении.

В соглашении о стратегическом партнерстве прописано обязательство сторон способствовать мирному разрешению конфликтов, а также обязательства в сферах обороны, безопасности, прав человека и экологической сфере.

"Великобритания – самый горячий сторонник Украины. Будь то поддержка в оборонной сфере, усилия по стабилизации, гуманитарная помощь или тесное сотрудничество по политическим вопросам, наш посыл ясен: мы в полной мере преданы задаче сохранения суверенитета и территориального единства Украины. Соглашение о стратегическом партнерстве, которое мы сегодня подписываем, знаменует собой новую главу в наших отношениях. Эта глава принесет большую безопасность и процветание народам как Британии, так и Украины", — заявил британский премьер в преддверии подписания соглашения.

Канцелярия премьера отмечает, что Великобритания всегда была защитником права Украины на самоопределение, особенно после воссоединения Крыма Россией в 2014 году. Также Даунинг-стрит напоминает, что с 2015 года британские военнослужащие обеспечили обучение более чем 18 тысяч украинских военных, а в ближайшее время Великобритания возглавит международную инициативу по обучению служащих украинских ВМС.

Также в этом году Великобритания выделила на помощь Украине более 40 миллионов фунтов стерлингов, в том числе 5 миллионов – в качестве гуманитарной помощи общинам на востоке страны.

"Эта помощь пойдет общинам, подвергшимся запугиванию со стороны России, как в контролируемых, так и не контролируемых правительством районах, и будет способствовать более стабильному и процветающему будущему Украины. Это финансирование идет рука об руку с политической поддержкой, которую Великобритания оказывает усилиям президента Зеленского по достижению мира на Донбассе", — говорится в сообщении.