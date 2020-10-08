МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. Возможное повторение пика пандемии COVID-19 привело к снижению посещаемости торговых центров в России, сильнее всего — на 22-32% — трафик упал в Казани, Новосибирске, Красноярске и "двух столицах", рассказал РИА Недвижимость президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей в ТЦ, Роман Скороходов.

По его словам, покупательский поток по итогам 40-й недели к прошлогоднему уровню в ТЦ Москвы снизился на 22%, в ТЦ Санкт-Петербурга — на 24%. В Казани трафик упал на сопоставимую величину (минус 22%). Падение в Новосибирске и Красноярке за аналогичный период оказалось еще сильнее: минус 26% и 32%.

"Можно отметить, что в целом это аномальный год, он сейчас показывает нехарактерную динамику для этого периода, так как традиционно это время распродаж", — сказал он.

При этом Скороходов сформировал оптимистический прогноз к концу года.

"Думаю, тренд на восстановление очевиден, мы ожидаем почти полное восстановление трафика к Новому году", — сказал он, отметив, что повторных полных закрытий ТЦ больше не будет, "иначе экономика рухнет".