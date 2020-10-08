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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вот такая геопосполитика — Польша нашла способ заработать на "Северном потоке-2" — Решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который приказал европейским кредиторам "Северного потока-2" — Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV — расторгнуть соглашения о финансировании проекта, не будет иметь немедленных последствий, считают опрошенные "Ъ" юристы. Европейские компании и "Газпром", на который был наложен штраф в $7,6 млрд, видимо, ждет многолетняя тяжба в польских судах, и в течение этого времени компании смогут не выполнять постановление UOKiK.

— Вирус не укладывается в больницы — "Ъ" выяснил, как в России стремительно сокращается число свободных коек для пациентов с COVID-19 — В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в российских больницах стремительно уменьшается количество свободных коек для больных COVID-19 — об этом не только заявляют пациенты, которые не смогли добиться госпитализации, но и констатируют власти регионов.

— В Киргизии участились премьеры — Депутаты республики не могут выбрать главу правительства и отправить в отставку президента — Политическая система Киргизии оказалась близка к развалу: в стране, по сути, не осталось легитимных органов власти, кроме парламента с истекающим мандатом и президента Сооронбая Жээнбекова, которому собираются объявить импичмент. При этом депутаты не могут договориться ни по вопросу импичмента, ни о том, кто возглавит правительство.

— Криптозащит и меч — На пути связи 5G встала ФСБ — Развитие сетей 5G в России может зайти в тупик из-за разногласия ведомств вокруг криптографической защиты оборудования нового поколения. Для сертификации базовых станций и смартфонов ФСБ и Минцифры требуют установки в них отечественной криптозащиты.

— Страховщикам отрежут часть полиса — Минздрав вносит изменения в принципы работы системы ОМС — Правительство планирует существенно изменить систему обязательного медстрахования — в Госдуму внесен проект поправок к профильному закону, передающих контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду ОМС (ФФОМС).

— "Газели" замедлили бег — Быстрорастущих компаний стало больше, но их прибыли сократились — Новый обзор российских быстрорастущих компаний (БРК) от "СПАРК-Интерфакс" выявил закономерности на рынке так называемых газелей, определив, в частности, наиболее перспективные сегменты бизнеса и сложившуюся структуру показателей роста. Исследование актуально на фоне дискуссии о точечной поддержке таких компаний в зависимости от их вклада в восстановление экономики при выходе из "коронакризиса".

— Оптимизм на фоне неопределенности — ВТО обновила прогноз для мировой торговли — Объем мировой торговли в 2020 году в денежном выражении сократится на 9,2% в сравнении с прошлым годом, ожидают эксперты ВТО. Они предупреждают, что эта оценка может измениться в зависимости от того, насколько жесткими окажутся ограничения в период второй волны пандемии коронавируса.

— Слабый рубль и низкий спрос борются за инфляцию — Мониторинг потребительских цен — По данным Росстата, в годовом выражении потребительская инфляция в сентябре повысилась до 3,67% — с 3,57% в августе 2020 года. Повышение это техническое, сезонная дефляция в сентябре по сравнению с августом на уровне 0,07% была заметно слабее прошлогодней и исчерпалась: на недельных данных она наблюдалась лишь в первую неделю месяца.

— Оппозиция претензий не имеет — Госдума готовится одобрить законопроекты о правительстве и КС — Комитет Госдумы по законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении проект новой редакции закона "О правительстве" и поправки к закону "О Конституционном суде", внесенные президентом в развитие норм обновленной Конституции.

— Следствие ведет на дно — СКР возбудил уголовное дело в связи с загрязнением акватории на Камчатке — Спустя неделю после начала поиска виновных в загрязнении акватории Камчатского края и гибели морских животных, который велся при участии чиновников разных уровней, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и загрязнении морской среды.

— Минстрой не хочет спускать мусор в канализацию — Ведомство возражает против установки диспоузеров в квартирах — По поручению правительства РФ Минстрой проанализировал идею снижения объема твердых коммунальных отходов, ежедневно отправляемых на свалки, установкой диспоузеров в каждую квартиру. В ведомстве считают такой путь нецелесообразным: внедрение бытовых измельчителей приведет к существенному росту капиталовложений на реконструкцию ЖКХ, а также к повышению затрат граждан на жилищно-коммунальные услуги.

— Кандидатский максимум — Московским единороссам на выборах в Госдуму нужны все 15 одномандатных округов — Лидер московских единороссов Андрей Метельский в среду поделился планами партии на выборах в Госдуму-2021. "Единая Россия" (ЕР) выставит своих кандидатов во всех 15 одномандатных округах столицы, самовыдвиженцев среди них не будет, но кто возглавит московскую группу партсписка, пока не известно.

— Закон признал вора в законе — Криминального авторитета осудили за татуировки — Мосгорсуд вынес первый приговор по относительно новой ст. 210.1 УК РФ, карающей за сам факт занятия человеком "высшего положения в преступной иерархии". 11 лет колонии за это получил 34-летний вор в законе Шалва Озманов (Кусо).

— Растрата оказалась не арестной — Обвиняемым в хищении средств ПСБ избрали мягкую меру пресечения — Уникальный случай произошел сегодня в Басманном суде столицы: сразу трое обвиняемых в тяжком преступлении не были отправлены даже под домашний арест. Следственный комитет России (СКР) просил для новых фигурантов уголовного дела о хищении $1,5 млрд у Промсвязьбанка одну из самых мягких мер пресечения — запрет определенных действий, и суд с этим согласился.

— Полковник высидел свободу — Обвиняемый в хищении полутора миллиардов выходит из "Кремлевского централа" — Как стало известно "Ъ", сегодня на свободу из спецблока СИЗО "Матросская Тишина", который еще называют "Кремлевским централом", выходит фигурант громкого уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ Павел Кутахов. Полковник пробыл под стражей ровно год — максимально возможный срок за тяжкое преступление, и у следствия больше нет оснований держать его под арестом.

— Таксистам заглянут в паспорт — Московские власти обязывают агрегаторы поделиться информацией о водителях — Агрегаторы заказов такси намерены "детально изучить на предмет соответствия федеральному законодательству" директиву московских властей, обязывающую их передавать ряд сведений о водителях, включая ФИО, госзнак автомобиля, данные о страховке, медосмотре и т. д.

— "Русский след" привел к Хиллари Клинтон — Рассекреченные документы о "вмешательстве России" заинтересовали американских политиков — "Рука Москвы" вновь стала одним из главных героев американской предвыборной гонки. Причем вспомнил о ней не кто-нибудь, а тот, кто якобы пользовался ее поддержкой — нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.

— России грозит берлинское убийство — Решение суда может обернуться для Москвы новыми санкциями — В Берлине начался громкий судебный процесс по делу об убийстве в центре немецкой столицы гражданина Грузии чеченца Зелимхана Хангошвили. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что погибший участвовал в боевых действиях на Кавказе на стороне сепаратистов, находился в РФ в розыске и был одним из организаторов взрывов в московском метро.

— Тарифы разводят по разным углям — ОАО РЖД предлагает не регулировать цены экспортных перевозок — ОАО РЖД предложило дерегулировать тарифы на экспортную перевозку энергетического угля, поставив ее стоимость в зависимость от мировых цен. Внутри страны регулирование предлагается сохранить. В Минтрансе и ФАС готовы обсуждать идею.

— Дистанционное прощание не дается банкам — Новые технологии они берегут для действующих клиентов — Deloitte подготовила индекс цифровизации банковских услуг, проанализировав более 300 банков по всему миру. В лидеры по степени цифровизации попали три российских банка из 15 участвовавших.

— В ВТО загрузились российским софтом — У зарубежных партнеров возникли вопросы к импортозамещению — Всемирная торговая организация (ВТО) выразила обеспокоенность российской политикой импортозамещения софта и радиоэлектронного оборудования, потребовав отчет о соответствии ее требованиям открытого рынка.

— Минфин не устоял перед банками — Рекордный объем ОФЗ разместился с дисконтом — Необходимость закрывать дефицит бюджета обходится Минфину все дороже. На первом в этом квартале аукционе по размещению ОФЗ министерство привлекло рекордный объем средств — почти 350 млрд руб.

— "Дивиденды подождут" — Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин о деньгах и счастье — Сельхозтехника продолжает оставаться наиболее стабильным сектором машиностроения, и в отрасли ждут продолжения роста рынка в 2021 году. О новой господдержке, планах на инвестиции и о том, почему в таких условиях стоит отказаться от дивидендов, рассказал "Ъ" совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

— "Ростех" соберет накопления сотрудников — НПФ госкорпорации начал привлечение клиентов — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Ростех" начал привлекать клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Базой будут сотрудники предприятий одноименной госкорпорации. В этом году у НПФ осталось два месяца, чтобы наладить привлечение, и вряд ли это сможет повлиять на показатели переходной кампании.

— О национальной гордости дикоросов — Россия наращивает экспорт ягод — Рост импорта дешевой садовой ягоды, а также отсутствие достаточного объема мощностей для переработки внутри страны вынуждают российские компании наращивать экспорт дикорастущей продукции. За девять месяцев текущего года этот объем вырос в 3,5 раза, до $24,5 млн, выяснил Российский экспортный центр.

— В "Ривер тауэр" всплыли старые обязательства — Проект банкротного девелопера продали с нагрузкой — Приобретение девелоперских проектов, согласованных еще при прежнем мэре Москвы, может привести к дополнительным расходам новых собственников. В такой ситуации оказалась структура, предположительно подконтрольная новым владельцам O1 Group.

— Серверы отключились от удаленной работы — Рынок вышел на спад после всплеска продаж — Объем рынка систем хранения данных (СХД) и серверного оборудования в России упал по итогам третьего квартала на 3,4%, оценивает IDC. До этого на фоне перехода на удаленную работу сегмент, наоборот, рос еще более активно, чем обычно,— на 10–30%.

— Пациенты ищут доступ к лекарствам — Они просят упростить онлайн-продажу препаратов — Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит премьер-министра Михаила Мишустина упростить требования к аптечным сетям, желающим заниматься дистанционной торговлей лекарствами, а также о введении механизма заключения госконтрактов на поставку лекарств напрямую с производителями, минуя дистрибуторов. Это должно повысить доступность препаратов.

— Водород у ворот — Как Россия пытается выйти на новый рынок — Сомнения по поводу будущего традиционной углеводородной энергетики, усиленные спадом спроса на сырье из-за коронавируса, подтолкнули крупнейших потребителей российских энергоресурсов, таких как ЕС и Китай, ускорить планы по декарбонизации.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Польша наложила на "Газпром" беспрецедентный штраф из-за "Северного потока — 2" — Решение будет оспорено, строительство газопровода продолжится, считают эксперты — Антимонопольный регулятор Польши (UOKiK) принял решение оштрафовать "Газпром" на сумму более 29 млрд польских злотых (6,467 млрд евро по текущему курсу) по итогам антимонопольного расследования в отношении проекта "Северный поток – 2", сообщил регулятор 6 октября.

— Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с падения — Бумаги компании в первый день торгов потеряли около 5% стоимости — 7 октября на Московской бирже начались торги акциями одной из крупнейших танкерных компаний в мире – "Совкомфлота". Начало оказалось не особо удачным, в первые часы акции упали на 12,8% от цены первичного размещения: со 105 до 91,56 руб. К концу дня котировки поднялись почти до 100 руб., все еще оставаясь на 5% ниже цены IPO.

— Администрация президента разрабатывает стратегию выборов в Госдуму — Главный вопрос – обеспечение конституционного или "коалиционного" большинства "Единой России" — В администрации президента в ближайший месяц будет планироваться стратегия проведения выборов в Госдуму в 2021 г., одним из главных вопросов которой станет обеспечение конституционного большинства "Единой России" или создание "коалиционного" большинства в будущей Госдуме.

— 12 регионов побили антирекорды по приросту числа заболевших COVID-19 — Власти не вводят единообразные меры по борьбе с эпидемией — Власти регионов по-разному реагируют на увеличение числа заболевающих коронавирусом, следует из исследования фонда "Петербургская политика". По данным на 6 октября, численность зараженных за сутки приблизилась к прежним максимумам в Ингушетии, Якутии, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областях, а еще в 12 регионах, включая Ставрополье, Томскую область, Крым и Удмуртию, побиты рекорды весны – начала лета.

— Третий день в Киргизии продолжается безвластие — После отмены выборов в стране установилось как минимум троевластие, как вернуть страну в правовое поле – ­никто не знает — Уже третий день в Киргизии фактически продолжается безвластие. Оно сопровождается попытками самоназначений различных политических деятелей и авторитетных бизнесменов на должности от генпрокурора и министров до представителей правительства в областях и мэров.

— Россияне проявляют больший интерес к личному банкротству — В сентябре количество банкротств граждан почти удвоилось по сравнению с прошлым годом — Из 1993 обращений граждан на банкротство по внесудебной процедуре было начато только 413 процедур. То есть только каждый пятый получил шанс объявить себя банкротом, не прибегая к дорогостоящему судебному разбирательству, сообщил портал "Федресурс".

— Путь к Нобелевке пролег через черные дыры — Нобелевскую премию по физике 2020 г. получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез — Альберт Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют. Через 10 лет после его смерти, в январе 1965 г., британский физик и математик Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры – это реальность. Его выкладки базировались на общей теории относительности Эйнштейна.

— Дептранс Москвы соберет данные обо всех водителях такси — Передачу таких сведений для агрегаторов и таксопарков сделают обязательной с ноября — Таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 г. будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС), оператором которой является Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Доктрина продовольственной безопасности может быть не выполнена — Зависимость от иностранных семян в России продолжает расти — За последние 10 лет доля семян иностранной селекции в российском сельском хозяйстве заметно выросла, говорится в докладе "Селекция 2.0" Высшей школы экономики (ВШЭ) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с которым ознакомились "Ведомости".

— Девелопер "Самолет" провел оценку активов перед IPO — Их стоимость превысила 200 млрд рублей — Стоимость всех активов группы "Самолет" превысила 200 млрд руб. Это следует из отчета оценки девелопера, проведенной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. "Ведомости" с ним ознакомились, его подлинность подтвердил партнер Cushman & Wakefield Константин Лебедев. Представитель "Самолета" от комментариев отказался.

— В кризис банки стремятся привлечь клиентов даже ценой нарушений — ФАС зафиксировала всплеск недобросовестных банковских практик — В период кризиса банки начали все чаще пренебрегать принципами добросовестной конкуренции. Эксперты из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) связывают тенденцию с повышенной обеспокоенностью банков по поводу сохранения уровня ликвидности и попытками привлечь клиентов всеми доступными способами, заявил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров на конференции "Банковская система России, уроки коронакризиса".

— "Газпром" первым в России выходит на рынок бессрочных евробондов — Газовый холдинг разместит бессрочные еврооблигации в долларах и евро — "Газпром" планирует разместить бессрочные еврооблигации в долларах и евро, сообщил зампред правления газового концерна Фамил Садыгов. Первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5 лет и 3 месяца. Организаторами сделки назначены JPMorgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.

— Российские компании все чаще нанимают временных руководителей и специалистов — Сократив в пандемию набор штатных сотрудников — В этом году частные агентства занятости ожидают роста двух сегментов рынка – аутсорсинга и предоставления персонала. Интерес компаний к подбору постоянных штатных сотрудников, по прогнозам экспертов Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ), ожидаемо упадет.

— Наличие черной дыры в центре Млечного Пути все еще не доказано — Решение Нобелевского комитета это как раз подтверждает — Нобелевскую премию по физике на этот раз присудили исследователям самых загадочных космических объектов. Нобелевский комитет условно разделил награду на теоретическую и практическую части: за теорию наградили математика Роджера Пенроуза, который обосновал наличие горизонтов событий, а за практические достижения – Райнхарда Генцеля и Андреа Гез, описавших сверхмассивный объект в центре Млечного Пути.

— В Лондоне и Нью-Йорке начался сезон аукционов старинных скрипок — Это очень специфический инвестиционный актив, зато надежный и растущий — C 6 по 19 октября в Лондоне и с 27 октября по 12 ноября в Нью-Йорке международный аукцион Tarisio, специализирующийся на продаже старинных музыкальных инструментов, выставит на торги сразу несколько лотов разных эпох и мастеров и, соответственно, разных ценовых категорий.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Бумажный вирус — Изоляция вскрыла желание чиновников обернуть каждый шаг в какую-нибудь справку — Только-только закончился первый учебный месяц, как в столице объявили о двухнедельных каникулах. Родители и учителя предрекают уход на очередной дистант после внезапных каникул. О том, что ждет российских школьников и их родителей, о главных ошибках весенней изоляции и проблемах, которые обнаружил карантин, "РГ" расспросила детского омбудсмена Анну Кузнецову.

— Банк извинится рублем — Граждане смогут в упрощенном порядке получить от банков компенсации за нарушения — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий гражданам процедуру получения компенсаций с финансовых организаций.

— Вакцина от жадности — Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал о ценах на лекарства от коронавируса — Цены на лекарства от COVID-19 будут точно не выше цен на аналогичные препараты в сравнимых с Россией странах, пообещал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

— Найти бумер — Подписка на машину теперь — в пару кликов — Каршеринг "Яндекс.Драйв" запустил подписку на автомобили. Иномарки не обклеены "ливреей", выглядят будто ваши личные. За относительно небольшие деньги вы сможете брать машину в длительную аренду, при этом ее не покупая. Однако, как убедился корреспондент "РГ", пока доступны только машины премиального сегмента.

— Секрет по сходной цене — Следственный комитет предъявил обвинение за разглашение коммерческой тайны — Следственный комитет предъявил обвинения гражданину по очень редко используемой уголовной статье — об ответственности за разглашение коммерческой тайны.

— Попали в цель — Владимир Путин поздравил военных и ученых с успешным пуском ракеты "Циркон" — Успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" — большое событие в жизни всей России, заявил Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Поставки в армию и флот систем вооружения, у которых нет аналогов в мире, надолго обеспечивают обороноспособность страны, сказал президент. "Цирконами" будут оснащать подлодки и корабли.

— Сделать партию — Эксперты назвали главные интриги думской кампании 2021 года — Пандемия коронавируса, ухудшение экономической ситуации, международные события сформировали у российских избирателей запрос на безопасность и стабильность. Такие настроения могут отразиться и на парламентской кампании 2021 года.

— Ближе к жизни — В ОНФ предложили сделать показатели исполнения нацпроектов понятными для россиян — Общественно значимые результаты нацпроектов должны быть понятны россиянам, они должны показывать, как изменится жизнь человека, заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева. На заседании штаба в среду ОНФ представил свои предложения по показателям.

— Хлеб насущный — Михаил Мишустин: Россия в разгар пандемии обеспечила продовольственную безопасность — В разгар пандемии COVID-19 российские аграрии смогли обеспечить продовольственную безопасность страны, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса", — заявил он, выступая на открытии агропромышленной выставки "Золотая осень-2020".

— Третьим будет — Налог на выплату дивидендов в Люксембург составит 15 процентов — Ставка налога на дивиденды и проценты, которые выводятся в Люксембург, повысится до 15%. Исключение сделано для институциональных инвестиций и публичных компаний Люксембурга с рядом ограничений — для них ставка составит 5%.

— Не для галочки — Минздрав предлагает изменить нормативы финансирования медицины — Механизмы приведения тарифов на медуслуги в соответствие с реальными затратами обсуждают в минздраве и Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, сообщил руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Виталий Омельяновский на международной конференции.

— Дайте ссылку! — В правила бытовых услуг вошли электронные жалобные книги — Каждое предприятие бытового обслуживания или индивидуальный предприниматель, принимающий заказы онлайн, должен будет иметь электронную книгу жалоб и предложений. А ссылку на нее размещать так, чтобы заказчики могли сразу ее найти.

— Машины и время — Совет Федерации одобрил правила использования платных дорог — Совет Федерации одобрил закон о регулировании проезда по платным дорогам, а также о правилах формирования тарифов. Как заявил сенаторам замминистра транспорта Дмитрий Зверев, речь идет о технологии, которая позволит участникам дорожного движения сэкономить время.

— Танкеры зашли на биржу — Приватизация "Совкомфлота" принесла 550 миллионов долларов — Крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот" завершила публичное размещение на Московской бирже. Около 17,2% акций компании, ранее полностью принадлежавшей государству, приобрели частные инвесторы.

— Лихача оставят без прав — Наказания для злостных нарушителей ПДД могут ужесточить — МВД России выступает за увеличение штрафов, предусмотренных за повторные нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Существующий штраф в 100 рублей за некоторые из них министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев назвал анахронизмом, от которого давно пора избавиться.

— Конкуренция помогла — Подорожание запчастей не изменило стоимости полисов ОСАГО — Резкое подорожание запчастей не привело к росту цен на ОСАГО в сентябре. Как считают страховщики, цены держит конкуренция между компаниями за выгодных, безубыточных клиентов.

— Придумали ножницы — Нобелевской премии по химии удостоены работы по редактированию генома — Нобелевский комитет присудил премию по химии 2020 года Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна за развитие метода редактирования генома. Они разделят пополам денежную премию в размере 10 млн шведских крон. Созданная учеными система CRISPR/Cas9 произвела революцию в генетике и биологии, стала самым популярным в мире методом генетического редактирования.

— Броня летает и плавает — Наш легкий танк заинтересовал индийских военных — В индийских СМИ появились сообщения о том, что Индия ведет переговоры с Россией о приобретении недавно разработанного легкого танка "Спрут-СДМ1".

— В семью пришел ковид — Сергей Собянин: Не будем создавать спрос на поддельные справки — Вчера зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом и в целом по стране, и в столице: по России 11115 вместо 11615 вновь выявленных случаев, в Москве — 3229 вместо 4082 накануне. Но врачи предупреждают — один день ничего не значит. Тенденция же, как известно, начиная с середины сентября, неутешительная.

— Вирус наступает: что будет дальше?— Как будем жить дальше? Были надежды, что к осени пандемия закончится, но нет — поднялась вторая волна. И ведь не только в России. В Европе пандемия бьет рекорды, 10-15 тысяч заболевших в день уже никого не удивляют. У нас пока еще цветочки. Интенсивность пандемии в Великобритании, Испании, Франции гораздо выше. "Испанка" в 1918 г. продолжалась два с лишним года. Так что дальше?

— Ни кадров, ни денег — Почему медсестры Мадрида бастуют в разгар заболеваемости COVID-19 — Профсоюз медсестер Мадрида объявил о проведении с 7 октября бессрочной забастовки, до конца которой они будут оказывать лишь минимальный набор услуг. Таким образом медработники пытаются привлечь внимание властей к проблемам, которые существуют уже много лет, а в период пандемии стали только острее.

— Удаленку продлят на год — Бразильский Национальный совет по образованию опубликовал во вторник рекомендации по организации учебного процесса в 2020 и 2021 учебных годах. Удаленный режим обучения в школах и вузах может быть продлен до декабря следующего года, а 2020 учебный год, вероятно, плавно перейдет в 2021.

— В Берлине введут комендантский час — Столица Германии, которая всегда славилась бурной ночной жизнью, распрощается с вечеринками как минимум до 31 октября. После того как Институт Коха включил в "красный" список пять берлинских районов, в том числе правительственный квартал Берлин-Митте, сенат принял решение ввести комендантский час по всему городу. Он начнет действовать с полуночи субботы, 10 октября. Власти назвали эти меры "принуждением к отдыху".

— Сбережения рубль бережет — Вкладчики Сбербанка забрали 442 миллионов долларов за месяц — Вкладчики Сбербанка в сентябре сняли со счетов 441,8 млн долларов, сообщает РБК. Основной причиной закрытия валютных депозитов могло стать заметное ослабление рубля, рассказал "РГ" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Поэтому для совершения крупных покупок клиентам выгоднее переводить валютные накопления в рубли.

— Выборы по-новому — К событиям в Киргизии, сколь бурными они бы ни были, все уже почти привыкли. Можно считать, что это часть национальной политической культуры. Такая процедура ротации политических элит. Если бы еще научились минимизировать наносимый материальный и, не дай бог, человеческий урон, вообще все нормально. Однако события в Бишкеке и других городах страны наводят на более широкие мысли — о том, что вообще представляют собой избирательные механизмы на исходе второго десятилетия ХXI века.

— ПРО поплывет — В Токио ищут место для наземных американских комплексов противоракетной обороны — В Японии продолжают искать приемлемые варианты развития национальной противоракетной обороны. В этом вопросе Токио по-прежнему ориентируется на тесное сотрудничество с Вашингтоном, в том числе в технологическом плане. С таким заявлением выступил министр обороны страны Нобуо Киси после состоявшихся 7 октября телефонных переговоров с руководителем Пентагона Марком Эспером.

— Делят власть и активы — В Киргизии по-прежнему продолжаются волнения — Спустя сутки после начала волнений Киргизия все еще отчаянно пытается заполнить вакуум исполнительной власти. Ни у кого из игроков местной политэлиты это пока не получается. Площадь у здания парламента в среду утром по-прежнему бурлит. Здесь собрались противники и сторонники бывшего депутата Садыра Жапарова, объявленного накануне частью парламентариев временно исполняющим обязанности премьера.

— Родители пойдут за справкой — Детей-блогеров во Франции взяли на контроль — Франция стала первой страной мира, в которой несовершеннолетние звезды YouTube и других видеоблогов получат юридическую защиту от эксплуатации со стороны взрослых, в том числе родителей.

— За стеклом — Дебаты в США прошли по новым правилам — Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис потребовала заточить ее в перегородки из плексигласа во время состоявшихся в штате Юта предвыборных дебатов с конкурентом-республиканцем Майком Пенсом. Комиссия по проведению дебатов удовлетворила ее требование, озвученное после того, как коронавирус обнаружили у президента Дональда Трампа и продолжают выявлять у людей из его окружения.

— В зоне особого внимания — Более 2,3 тысячи человек эвакуировали под Рязанью из-за взрывов на военном складе — В Рязанской области загорелись склады с боеприпасами. Пожар на территории хранилища артиллерийских складов начался в среду в 13.30. Предварительная причина — травяной пал. По предварительной версии порывом ветра огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов.

— Без улыбки не повезет — В городах России появились "умные" автобусы — В российских городах появились "умные" автобусы. Они не позволяют водителям курить, разговаривать по мобильнику и вообще быть рассеянными. Система "Антисон" реагирует даже на усталое выражение лица водителя. И тут же — бьет тревогу. А в троллейбусах появились usb-порты для зарядки смартфонов.

— Резервы кончаются — Первых пациентов принял госпиталь в Крылатском — Еще один временный госпиталь в столице по лечению больных с коронавирусом принял вчера первых пациентов. Об этом сообщил "РГ" главный врач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

— Гости на дистанции — Внутренний туризм переживает настоящий бум — Столица потеряла почти половину туристов — из ожидаемых до пандемии 25 миллионов она недосчиталась уже 13,5 миллиона путешественников. Больше всего от коронавируса пострадал международный туризм — его пандемия повалила во всем мире. Но даже без толп иностранных туристов на улицах города экскурсионные маршруты не пустуют, исторические места столицы активно узнают россияне.

— Пал подорвал?— Более 10 поселков эвакуировали под Рязанью из-за взрывов на военном складе — Взрывы на aртиллерийских складах гремели 7 октября в Рязанской области. Пожар на территории хранилища боеприпасов, по информации пресс-службы Западного военного округа, начался около 13.20 из-за травяного пала.

— Октябрь, жара… — В Сочи в два раза вырос спрос на осенние туры — Бархатный сезон на курортах Кубани продлили до 1 ноября. Нынешняя осень на Черноморском побережье выдалась особенно теплой. Температура воздуха — около 30 градусов. Отдыхающие загорают и купаются. Из-за теплой погоды и низких цен спрос на путевки в Сочи увеличился в два раза, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Виновных ищут — Возбуждено дело по факту загрязнения Авачинского залива — 7 октября резонансная ситуация с резким ухудшением экологической обстановки на побережье Камчатки получила логическое продолжение. Прокуроры передали в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела материалы полученных исследований, подтвердивших загрязнение.

— Кот Барсик жилье не бросает — Воронежским погорельцам построят новые дома — Строительство новых домов для жителей села Николаевка, опаленного лесным пожаром, оплатит бюджет Воронежской области. Такое решение приняли региональные власти, а районная администрация уже расчистила пепелища под застройку.

— Собянин: Все московские предприятия продолжают работать без ограничений — Столичная промышленность в этом году не только осталась на плаву, несмотря на пандемию, но и продолжила свое развитие — объемы производства растут, запускаются новые мощности и предприятия. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил вчера на открытии универсального испытательного комплекса электрооборудования для морского флота, созданного корпорацией "ВНИИЭМ".

— Где начинается материк — Что приготовил федеральный центр для развития Дальнего Востока — Большая земля дошла до Тихого океана. Дальнему Востоку в этом году правительство уделяет беспрецедентное внимание. В августе в ДФО побывала большая часть кабмина во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который дал по итогам поездки массу поручений.

— Больнице быть — Работы на самом известном долгострое Камчатки возобновятся до конца года — Побывавшие на Камчатке в начале октября члены правительства РФ проинспектировали самый известный местный долгострой — краевую больницу. Она стала первой в списке поручений, которые дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по региону.

— Нетепличные условия — Дальневосточные регионы снизят зависимость от китайских овощей — В разгар пандемии из-за высокой импортозависимости Дальнего Востока по овощам оптовые цены на огурцы и помидоры там оказались вдвое-втрое выше средних по стране. Что побудило власти заняться этим вопросом вплотную. В конце августа председатель правительства Михаил Мишустин поручил вывести к 2024 году макрорегион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией.

— Большая земля дошла до Тихого океана — Как остановить отток населения с Дальнего Востока — Дальнему Востоку в этом году правительство уделяет беспрецедентное внимание. В августе в ДФО побывала большая часть кабмина во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который дал по итогам поездки массу поручений.

— Снится нам труба у дома — Как разведут газ по дальневосточным регионам — Дальний Восток, чья экономика на треть завязана на добыче энергоресурсов, наконец, извлечет выгоду из своего географического положения: с 2021 года там стартует активная фаза газификации. В условиях глобализации международного рынка газа повышение спроса на "голубое топливо" внутри страны — это способ сохранить добычу на рентабельном уровне.

— Полет нормальный — Москвичи могут побывать на Байкале за небольшие деньги — В Бурятии подвели итоги первой чартерной программы, организованной одним из крупных российских турагентств при поддержке Ростуризма. Ее участниками стали свыше полутора тысяч человек — немало для проекта, длящегося всего три месяца. За это время авиакомпания выполнила десять рейсов.

— Ректор открывает школы — В Московском университете появятся новые научные объединения — Ректор МГУ им. Ломоносова академик Виктор Садовничий анонсировал открытие в Московском университете 7 научно-образовательных школ. Они начнут работу с января 2021 года.

— Погоду спишут в риски — Новый законопроект о страховании защитит аграриев от ЧС — Минсельхоз рассчитывает внедрить двухуровневую систему агрострахования уже в следующем году. С ее помощью аграрии смогут оградить себя от последствий ЧС.

— Эксперты встали у станка — Как пищепром осваивает бережливое производство — Правильная организация пищевого производства может повысить производительность труда на десятки процентов. Причем зачастую для такого ускорения не потребуются сколько бы то ни было значительные ресурсы, достаточно стать участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и получить поддержку от Федерального центра компетенций (ФЦК).

— Звезды сошлись — Интернет Илона Маска готов к публичному тестированию — Глава SpaceX Илон Маск заявил о начале тестирования спутникового интернета Starlink в США и Канаде. Это было сделано сразу после того, как компания вывела на орбиту очередную группу из 60 спутников.

— ЦАР в академии — В Москве станут обучать военных из Центральной Африки — Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера побывал в Военной академии Генерального штаба.

— Студенты стартовали — Всероссийская летняя Универсиада открылась на Урале — В Екатеринбурге прошло торжественное открытие Всероссийской летней Универсиады, в которой принимают участие больше трех тысяч студентов из 156 вузов и 69 регионов России.

— ИЗВЕСТИЯ

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— "Рождаемость на фоне коронавируса вполне может вырасти" — Глава Росстата Павел Малков – о влиянии пандемии на демографию, народах эльфов и новом методе расчета МРОТ — Данные о смертности россиян от коронавируса в дальнейшем могут быть скорректированы в меньшую сторону. Дело в том, что эта инфекция ускоряет течение тяжелых хронических заболеваний, порой приводя страдающих ими людей к смерти. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, несмотря на активный переход к удалёнке в системе статистики переболели COVID-19 почти 500 человек.

— На последней миле: "Газпром" счел неэффективными вложения в газификацию — Монополия планирует завершить программу при помощи государства — Затраты, необходимые на завершение комплексной программы газификации по всем регионам, составят 1,2 трлн рублей до 2025 года и 1,9 трлн рублей — до 2030-го. Об этом говорится в презентации "Газпром Межрегионгаза", которая имеется в распоряжении "Известий".

— Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась — При этом митингующие продолжают требовать отставки президента и захватывать госучреждения — Россия не собирается вмешиваться в киргизский политический кризис, а угрозы для двусторонних отношений и членства Бишкека в ЕАЭС нет, заявили "Известиям" в Совете Федерации. В республике продолжаются протесты из-за итогов парламентских выборов — демонстранты захватили большинство госучреждений. Но 7 октября стал очевиден раскол внутри самой оппозиции: создано два координационных совета и два кандидата борются за пост премьера.

— Больше не наливать: готовится запрет на продажу пива в ПЭТ более 0,5 л — Нижняя палата рассмотрит этот законопроект в октябре — Запретить розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 л предлагает группа депутатов и сенатор из "Единой России". Как выяснили "Известия", Госдума в октябре на одном из заседаний рассмотрит этот законопроект.

— Пиковая данность: вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией к январю — Активный рост числа выявленных заражений коронавирусом продлится еще три недели, считают эксперты — Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще как минимум три недели, заявляют вирусологи. И это — оптимистичный прогноз. По другой версии, переломный момент наступит до Нового года. При этом 7 октября страна уже почти достигла пикового показателя заболеваемости, зафиксированного во время первой волны пандемии. Тогда, 11 мая, население находилось на самоизоляции. Сейчас же о перспективах ввода новых ограничений власти как столичного, так и федерального уровня говорят осторожно.

— В частичном порядке: столицы ЕС все-таки движутся к карантину — В Европе стремительно растет число заболевших COVID-19 — Хотя ситуация с распространением коронавируса в Испании менее катастрофичная, чем весной, в Мадриде и девяти его пригородах уже объявлен частичный локдаун. Об этом "Известиям" заявили в минздраве страны, отметив, что показатели суточного прироста в столице вызывают обеспокоенность. Париж и его окрестности с 6 октября объявлены зоной максимальной опасности. Немецкие вирусологи уже присвоили четырем районам столицы ФРГ категорию "зона риска", а местные власти ввели новые ограничения.

— Нашлись "Охотники": военные получат тяжелые беспилотные истребители — 20-тонные реактивные дроны С-70 примут участие в программе летных и наземных испытаний — Воздушно-космические силы России получат "стаю" беспилотных истребителей. В ближайшие два года построят еще три тяжелых БЛА С-70 "Охотник", рассказали "Известиям" источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. Они присоединятся к программе испытаний единственного имеющегося сейчас прототипа. Министерство обороны определилось с форматом применения новейшего дрона.

— Неудачный кадр: каждая пятая компания в РФ планирует сокращение штатов — А в 11% российских организаций ожидается дальнейшее снижение размеров зарплат — К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%). Таковы результаты опроса Нh.ru для "Известий". Эксперты отмечают, что в последнюю неделю наблюдается негативная тенденция и с количеством открытых вакансий. Поэтому дальнейший рост безработицы (а сейчас не у дел остались уже более 4 млн человек) исключать нельзя.

— Число пострадавших при пожаре на арсенале под Рязанью возросло до восьми — Число пострадавших в результате пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Как передает "Интерфакс", двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Билетные автоматы выдали ремонтникам лишние ₽364 млн — В ЦППК и у ее подрядчиков прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере — СК провел обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании, а также в офисах подрядных организаций по делу о хищении 364 млн руб. при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов.

— Госдолг снялся с санкционного тормоза — Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму — Минфин смог продать на одном аукционе гособлигации на рекордные ₽315,7 млрд, но с заметной премией для инвесторов. До конца года ведомству надо занять на рынке ₽2 трлн для покрытия дефицита бюджета из-за роста расходов в пандемию.

— Эта война вообще меняет весь контекст конфликта — С 27 сентября идут ожесточенные бои в Нагорном Карабахе. В интервью РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о тактике карабахской армии, теме своих разговоров с президентом России и условиях признания НКР.

— Бензин потечет по путям со скидкой — Минэнерго предложило свой способ борьбы с топливным дефицитом на Дальнем Востоке — Минэнерго направило в правительство предложение по субсидиям РЖД на ₽13 млрд в год при поставке топлива на дальневосточные АЗС. Эту скидку ведомство хочет финансировать за счет нефтяников и средств ФНБ, но к идее есть замечания.

— Цена несогласия — Польша оштрафовала "Газпром" и его европейских партнеров по "Северному потоку-2" на €6,5 млрд — Польша наложила рекордный штраф €6,5 млрд на "Газпром" и его партнеров по "Северному потоку-2"—это сопоставимо с 70% вложений в проект. Но стройка и так находится на грани заморозки, решение регулятора пока ничего не меняет.

— COVID-19 как болезнь роста — UBS и PwC зафиксировали рекордный прирост богатства миллиардеров во время пандемии — Состояние долларовых миллиардеров в мире достигло рекордных $10,2 трлн к концу июля 2020 года. Богатство российских миллиардеров выросло за период пандемии на 20%, до $468 млрд, подсчитали UBS и PwC.

— Снеки осваивают семейный размер — Производители товаров повседневного спроса стали увеличивать упаковки — Самоизоляция заставила производителей продуктов питания выпускать товары в большой упаковке. До пандемии компании на протяжении нескольких лет уменьшали ее размеры.