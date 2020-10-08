ТОКИО, 8 окт /ПРАЙМ/. Глава Банка Японии – центрального банка страны — Харухико Курода считает, что экономика Японии постепенно восстанавливается после негативного влияния, нанесенного ей из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил телеканал NHK.

Глава Банка Японии на совещании директоров региональных отделений отметил, что состояние экономики из-за коронавируса продолжает оставаться сложным, "но в связи с возобновлением экономической деятельности постепенно восстанавливается".

Он также высказал мнение, что темпы улучшения состояния экономики остаются плавными. Курода подчеркнул, что в случае необходимости государство готово принять дополнительные финансовые меры для поддержки экономики.