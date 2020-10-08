МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Столичные предприниматели за три квартала 2020 года получили более 16 миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"По итогам девяти месяцев субъекты малого и среднего предпринимательства получили более 16 миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой фонда, что соответствует цифрам за аналогичный период прошлого года. Шестьдесят процентов объема поручительств оформили малые предприятия, 24% — микропредприятия, а 16% — средний бизнес", — приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

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Подчеркивается, что, по данным фонда, половина объема гарантийной поддержки пришлась на организации оптовой и розничной торговли, 20% — на производственные и инновационные предприятия, 9% — на организации в строительной сфере. Кроме того, еще 21% распределили между компаниями, работающими в области транспорта, медицины, образования, услуг и прочими.

"Большую часть предоставленных гарантий Московский гарантийный фонд направил на обеспечение кредитов на пополнение оборотных средств. В этом году доля таких займов в общем портфеле составила 76%. Кроме того, предприниматели оформляли поручительства на рефинансирование займов, исполнение госконтрактов, инвестиционные цели и прочие нужды. Партнерами фонда стали 70 банков", — добавляется в сообщении.

Заявку на поручительство предприниматели могут подать в ФСКМБМ онлайн, через кредиторов-партнеров фонда, а также в Центрах услуг для бизнеса столицы.