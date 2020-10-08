МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Власти столицы в настоящий момент не обсуждают введение ограничений на вход в кафе, торговые центры или магазины. Об этом сообщил РИА Новости источник, который знаком с ситуацией.

"Пока вопрос об ограничении количества людей на вход в торговые центры, магазины и кафе в мэрии не обсуждался", — рассказал собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ввиду увеличения числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы. Не менее трети сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые переводятся на удалённый режим работы. Стоит отметить, что данные меры не распространяются на сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия. Ограничения также не коснутся сотрудников медицинских организации, предприятия оборонного сектора, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.