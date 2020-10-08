МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, до 1 260 112, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 493 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 954 (25,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 3323, Санкт-Петербурге — 461, Подмосковье — 433.

Наименьший темп прироста COVID-19 наблюдается в Чечне (0,2%).

Свыше 1 миллиона человек в России вылечились от COVID-19, за сутки выписаны 7 054 болевших.

За сутки в России умер 191 человек с COVID-19, за все время — 22 056.